Filip Kostić u seriji: Novi sjajan pogodak Srbina u pobedi PSV-a (VIDEO)
Krilnom napadaču iz Kragujevca je ovo drugi gol na 13. utakmici u dresu "filipsovca" ove sezone u svim takmičenjima. Na svom kontu ima i jednu asistenciju.
Srpski fudbaler Filip Kostić nastavio je golgetersku seriju u dresu PSV-a, pošto je drugi vikend zaredom zatresao mrežu u holandskoj Erediviziji.
Reprezentativac Srbije postigao je vodeći pogodak u pobedi nad Go Ahed Iglsima, koja je na kraju iznosila ubedljivih 4:0.
Kostić je do gola stigao nakon odbitka na ivici kaznenog prostora. Snažno je šutirao po zemlji, a lopta je prošla kroz gužvu u odbrani gostiju i završila u mreži, uz veliko slavlje u Ajndhovenu.
Srpski fudbaler prethodno se upisao u strelce i prošlog vikenda protiv NEK Najmehena, za koji nastupa kapiten "orlova" Dušan Tadić.
PSV je nastavio da uvećava prednost u drugom poluvremenu. Ruben van Bomel je u 82. minutu postigao svoj drugi gol na utakmici, a konačan rezultat postavio je Kilijan Sildilja u 90. minutu.
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