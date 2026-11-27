STIŽE nam Božićni post, pa ako narednih nedelja želite da se zasladite nečim posebnim - donosimo vam sjajan recept za posnu plazma tortu.

Foto: Printskrin Jujtub/ Home Made Recipes

Savršena kombinacija ukusa osvojiće vas na prvi zalogaj. Ovu posnu tortu možete da spremite za bilo koji dan posta, kad se posti na ulju.

Potrebno je:

donji sloj

100 g margarina

100 g šećera u prahu

300 g posnog plazma keksa

200 ml soka od pomorandže / bademovo ili sojino mleko / mineralna voda ili čaj

fil

350 ml vode

40 g pudinga sa ukusom vanile

2 kašike šećera

100 g posnog šlaga

200 ml mineralne vode ili obične

50 g margarina

300 g posnog plazma keksa Foto: Printskrin Jujtub/ Home Made Recipes

gornji sloj dekoracija

100 g posnog šlaga

100-120 ml mineralne vode

1-2 kašike posnog Eurokrema



Priprema posne plazma torte:

Dve kašike šećera se pomeša sa 40 grama pudinga, doda se 100 ml vode (ukoliko ne želite da koristite puding, stavite 40 grama skroba i malo ekstrakta vanile). Sve sjedinimo. U manju šerpu sipamo 250 ml vode (odnosno sojinog ili bademovog mleka) i kada provri dodajemo razmešani puding i mešamo dok se ne zgusne. Sklonimo sa šporeta. Dodajemo odmah 50 grama margarina, mešamo da se otopi i sjedini. Smesu prespemo u veću posudu, u koju kasnije dodajemo još sastojaka.

Foto: Printskrin Jujtub/ Home Made Recipes

Dok se puding hladi sameljemo 300 g plazma keksa. Sto grama margarina umutimo sa 100 g šećera u prahu, pa dodamo samleveni keks i 150-200 ml soka od pomorandže (opciono sojino, ili bademovo mleko, kiselu vodu, pa čak i čaj). Tečnost se može dodavati iz dva ili tri puta, uz postepeno mešanje. Sve sjedinimo i mešamo, dok masa ne bude maziva, kad se stegene da ne bude pretvrda. Spremimo tanjir, kalup za tortu stavimo na tanjir, pa prethodno pripremljenu smesu ubacujemo i poravnamo. Kalup stavimo u frižider.

Sto grama posnog šlaga umutimo sa 200 ml hladne vode (kisele, ili obične). Kad se stvrdne, uzimamo posudu u kojoj je puding. Malo umutimo puding, pa mu dodajemo šlag uz postepeno mućenje. Kad se umuti, u smesu se dodaje 300 g mlevenog keksa i meša dok se ne sjedini dobro. Izvadi se kalup iz frižidera i dobijena smesa namaže kao drugi sloj.

Preostalih 100 g šlaga se umuti sa 100-120 ml vode (kisela ili obična), pa se doda eurokrem i to meša dok se ne sjedini. Premaže se kao treći sloj preko torte i vrati opet u frižider da se stegne.

Kao ukras se pospe mlevena plazma, a može se, u obliku kuglica, ukrasiti i posnim eurokremom u koji se zabodu komadići keksa.