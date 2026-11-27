PLAZMA TORTA BEZ MLEKA I JAJA, SAVRŠENA ZA BOŽIĆNI POST: Svi je obožavaju, a ne može biti jednostavnija (VIDEO)
STIŽE nam Božićni post, pa ako narednih nedelja želite da se zasladite nečim posebnim - donosimo vam sjajan recept za posnu plazma tortu.
Savršena kombinacija ukusa osvojiće vas na prvi zalogaj. Ovu posnu tortu možete da spremite za bilo koji dan posta, kad se posti na ulju.
Potrebno je:
donji sloj
100 g margarina
100 g šećera u prahu
300 g posnog plazma keksa
200 ml soka od pomorandže / bademovo ili sojino mleko / mineralna voda ili čaj
fil
350 ml vode
40 g pudinga sa ukusom vanile
2 kašike šećera
100 g posnog šlaga
200 ml mineralne vode ili obične
50 g margarina
300 g posnog plazma keksa
gornji sloj dekoracija
100 g posnog šlaga
100-120 ml mineralne vode
1-2 kašike posnog Eurokrema
Priprema posne plazma torte:
Dve kašike šećera se pomeša sa 40 grama pudinga, doda se 100 ml vode (ukoliko ne želite da koristite puding, stavite 40 grama skroba i malo ekstrakta vanile). Sve sjedinimo. U manju šerpu sipamo 250 ml vode (odnosno sojinog ili bademovog mleka) i kada provri dodajemo razmešani puding i mešamo dok se ne zgusne. Sklonimo sa šporeta. Dodajemo odmah 50 grama margarina, mešamo da se otopi i sjedini. Smesu prespemo u veću posudu, u koju kasnije dodajemo još sastojaka.
Dok se puding hladi sameljemo 300 g plazma keksa. Sto grama margarina umutimo sa 100 g šećera u prahu, pa dodamo samleveni keks i 150-200 ml soka od pomorandže (opciono sojino, ili bademovo mleko, kiselu vodu, pa čak i čaj). Tečnost se može dodavati iz dva ili tri puta, uz postepeno mešanje. Sve sjedinimo i mešamo, dok masa ne bude maziva, kad se stegene da ne bude pretvrda. Spremimo tanjir, kalup za tortu stavimo na tanjir, pa prethodno pripremljenu smesu ubacujemo i poravnamo. Kalup stavimo u frižider.
Sto grama posnog šlaga umutimo sa 200 ml hladne vode (kisele, ili obične). Kad se stvrdne, uzimamo posudu u kojoj je puding. Malo umutimo puding, pa mu dodajemo šlag uz postepeno mućenje. Kad se umuti, u smesu se dodaje 300 g mlevenog keksa i meša dok se ne sjedini dobro. Izvadi se kalup iz frižidera i dobijena smesa namaže kao drugi sloj.
Preostalih 100 g šlaga se umuti sa 100-120 ml vode (kisela ili obična), pa se doda eurokrem i to meša dok se ne sjedini. Premaže se kao treći sloj preko torte i vrati opet u frižider da se stegne.
Kao ukras se pospe mlevena plazma, a može se, u obliku kuglica, ukrasiti i posnim eurokremom u koji se zabodu komadići keksa.
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