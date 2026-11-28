BIĆE PROČITANO I PISMO: Sutra skup podrške Draganu J. Vučićeviću u 12.30 časova ispred CZ-a
SUTRA, u nedelju u 12.30 časova ispred Centralnog zatvora organizuje se skup podrške vlasniku i glavnom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću i tom prilikom biće pročitano pismo upućeno direktno njemu, kao poruka podrške, solidarnosti i ohrabrenja u trenucima kroz koje prolazi.
Želimo da pokažemo našem Vučku da nije sam, da mislimo na njega i njegovu porodicu i da podrška kolega, prijatelja i svih ljudi koji veruju u slobodu novinarstva ne izostaje.
Pozivamo sve da dođu i svojim prisustvom pokažu solidarnost sa Draganom.
Nedelja, 12.30 časova - ispred Centralnog zatvora.
Podsetimo, u petak 27. novembra ispred Centralnog zatvora (CZ) u Bačvanskoj ulici u Beogradu održana je konferencija za štampu zaposlenih u Informeru i Asocijacije novinara Srbije (ANS), povodom skandalozne odluke suda da se glavnom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću odredi pritvor u trajanju do 30 dana - navodi Informer.
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