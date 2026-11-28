Oštra poruka iz vrha Irana: SAD više neće ni sanjati o vojnom prisustvu u Zalivu
AMERIČKE snage više neće moći ni da sanjaju o vojnom prisustvu i slobodnom delovanju u Persijskom zalivu, koji je sada pod kontrolom iranske vojske i mornarice Revolucionarne garde (IRGC), izjavio je danas šef iranskog pravosuđa Golamhosein Mohseni-Edžei.
-Amerikanci više neće ni sanjati o tome da budu prisutni i deluju u Persijskom zalivu, jer se on nalazi pod kontrolom hrabrih i odanih snaga iranske vojske i Revolucionarne garde, rekao je Mohseni-Edžei u poruci povodom Dana mornarice Irana.
On je istakao da iranska mornarica kontroliše pomorsko područje koje se prostire od istočnog dela Ormuskog moreuza do severnog Indijskog okeana, izrazivši uverenje da će konačnu pobedu odneti iranske oružane snage, prenosi agencija Tasnim.
Mohseni-Edžei je iransku mornaricu opisao kao jedan od ključnih stubova nacionalne snage, čiji je zadatak zaštita pomorske moći zemlje i očuvanje sećanja na mornare poginule na brodovima "Dena", "Jošan", "Sahand" i "Sabalan".
Posebno je odao počast 104 člana posade fregate "Dena", koja je potopljena 4. marta ove godine nakon što je američka podmornica ispalila torpedo na nju u Indijskom okeanu, kod obale Šri Lanke.
Prema pisanju iranskih medija, šrilankanske vlasti izvukle su 87 tela i spasle 32 mornara.
Iranski vojni zvaničnici od sredine 2026. godine više puta su tvrdili da su američke snage i ratni brodovi potisnuti iz Persijskog zaliva i Ormuskog moreuza.
U avgustu je portparol Revolucionarne garde izjavio da je Persijski zaliv „potpuno oslobođen“ američkih ratnih brodova, dok je u oktobru visoki savetnik komandanta IRGC Ali Fadavi tvrdio da američki brodovi više nisu prisutni ni u Persijskom zalivu, ni u Ormuskom moreuzu, Omanskom moru i severnom Indijskom okeanu.
(Tanjug)
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