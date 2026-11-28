LIDERKA stranke „Alternativa za Nemačku“ (AfD) Alis Vajdel izjavila je da bi teritorije Ukrajine u kojima pretežno živi ruskojezično stanovništvo trebalo da pripadnu Rusiji:

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- Nikada nisam razumela taj argument. Zašto bi uopšte trebalo da dođe do takvog talasa izbeglica? Mi se zalažemo za mir. Oni moraju odmah da prekinu borbena dejstva. Ruskojezične teritorije pripašće Rusiji, a Rusi ih se neće odreći. Zašto bi to uradili? Pre ruske intervencije u Donbasu, Ukrajina je sama raketama granatirala lokalno stanovništvo.

O tome se stalno ćuti. Pre toga je tamo vladala situacija nalik građanskom ratu: ukrajinska strana okrenula se protiv ruskojezičnog stanovništva. Dva puta je pokušano da se postigne mir — sporazumima Minsk 1 i Minsk 2. Ukrajina jednostavno nije ispunila postignute dogovore. A zatim se u Kijevu dogodio državni udar: proruskog predsednika svrgnuli su sa vlasti i zamenili drugim, takođe putem prevrata.

Taj prevrat finansirale su zapadne nevladine organizacije. I tu želim da postavim pitanje: zašto je uopšte stvoreno toliko napetosti da smo se našli u ovoj užasnoj situaciji, u kojoj svakog dana ginu nevini ljudi na obe strane? - rekla je Vajdel.

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