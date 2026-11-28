Crno-beli slavili u Humskoj, dok crveno-beli sutra gostuju na stadionu kraj Jošanice (15.30).

FOTO: FK Partizan

Pobedom nad Radničkim iz Niša u 17. kolu Superlige Srbije, fudbaleri Partizana popravili su svoju poziciju na tabeli i preskočili lučansku Mladost. Crno-beli su u Humskoj slavili sa 1:0, a jedini gol postigao je Nikola Čumić u 25. minutu.

Tim Aleksandra Stanojevića sada zauzima deveto mesto sa 20 bodova, dok je Mladost deseta sa 18. Ipak, crno-beli su i dalje daleko od mesta koja vode u plej-of, pošto je Novi Pazar osmi sa 22 boda, a Radnički 1923 i Radnik iz Surdulice imaju po 23.

Na vrhu tabele nalazi se Crvena zvezda sa 46 bodova, osam više od Vojvodine, koja je druga sa 38. Železničar je treći sa 35, a slede IMT sa 29 i Čukarički sa 28 bodova.

Kragujevački Radnički 1923 drži poslednju poziciju koja vodi u plej-of sa 23 boda, koliko ima i Radnik iz Surdulice, a jedan manje Novi Pazar.

U donjem delu tabele, Mačva je sa 13 bodova, dok OFK Beograd i Radnički iz Niša imaju po 11. Zemun je poslednji sa svega sedam bodova.

Partizan je trijumfom popravio plasman, ali ga i dalje očekuje borba da se približi ekipama iz gornjeg dela tabele. Na drugoj strani, Crvena zvezda sutra (29.11.) gostuje Novom Pazaru (15.30) u 17. kolu i imaće priliku da se ponovo udalji od drugoplasirane Vojvodine za 11 bodova.

Standings provided by Sofascore