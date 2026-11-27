OD 16. do 22. novembra u Srbiji je zabeleženo 6.847 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut".

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Intenzitet aktivnosti virusa gripa je na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga, dok je trend incidencije blago rastući u poređenju sa prethodnom nedeljom.

I u ovoj, kao i prethodnih nedelja, najviše stope obolevanja beleže se u uzrasnim kategorijama dece mlađe od četiri godine i školske dece.

Od početka sezone nadzora nad gripom u sezoni 2026/27. virus gripa je laboratorijski potvrđen na teritoriji Grada Beograda, Mačvanskog, Braničevskog, Kolubarskog, Raškog (nadležnost Zavoda za javno zdravlje Kraljevo), Južnobanatskog, Zlatiborskog, Šumadijskog i Pčinjskog okruga.

Od 16. do 22. novembra prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi obolevanja od gripa - tip A (netipizirani), AH1pdm09 i A (H3) kod pacijenata sa teritorije grada Beograda, Braničevskog, Pčinjskog, Šumadijskog, Raškog (nadležnost Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar) i Južnobanatskog okruga.

Na osnovu podataka integrisanog sentinelnog nadzora nad gripom i drugim respiratornim virusima među ostalim uzročnicima respiratornih virusnih infekcija, najveći procenat pozitivnosti testiranih uzoraka zabeležen je kod rinovirusnih 37 odsto, infekcija uzrokovanim SARS-CoV-2 12,9 odsto i adenovirusnih infekcija 12,9 odsto.

(Alo)