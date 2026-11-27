SKORO 7.000 OBOLELIH OD GRIPA U SRBIJI: Batut objavio novi presek
OD 16. do 22. novembra u Srbiji je zabeleženo 6.847 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut".
Intenzitet aktivnosti virusa gripa je na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga, dok je trend incidencije blago rastući u poređenju sa prethodnom nedeljom.
I u ovoj, kao i prethodnih nedelja, najviše stope obolevanja beleže se u uzrasnim kategorijama dece mlađe od četiri godine i školske dece.
Od početka sezone nadzora nad gripom u sezoni 2026/27. virus gripa je laboratorijski potvrđen na teritoriji Grada Beograda, Mačvanskog, Braničevskog, Kolubarskog, Raškog (nadležnost Zavoda za javno zdravlje Kraljevo), Južnobanatskog, Zlatiborskog, Šumadijskog i Pčinjskog okruga.
Od 16. do 22. novembra prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi obolevanja od gripa - tip A (netipizirani), AH1pdm09 i A (H3) kod pacijenata sa teritorije grada Beograda, Braničevskog, Pčinjskog, Šumadijskog, Raškog (nadležnost Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar) i Južnobanatskog okruga.
Na osnovu podataka integrisanog sentinelnog nadzora nad gripom i drugim respiratornim virusima među ostalim uzročnicima respiratornih virusnih infekcija, najveći procenat pozitivnosti testiranih uzoraka zabeležen je kod rinovirusnih 37 odsto, infekcija uzrokovanim SARS-CoV-2 12,9 odsto i adenovirusnih infekcija 12,9 odsto.
(Alo)
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