RUKOMETAŠICE su i drugom prijateljskom meču u Šafhauzenu izgubile od Švajcarske – 26:31 (14:18).

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Naše dame se sutra vraćaju u Beograd, gde će vežbati u Kovilovu do 2.decembra, kada odlaze za Bratislavu, gde 4.decembra u grupi F startuju protiv Slovačke. Dva dana kasnije igraju sa Nemačkom, a 8.decembra sa Švedskom.

Srbija je igrala u sastavu: Kubina, Bojičić, Fajfrić 3, Knežević, Mančić, Milosavljević 1, Radević, Tijana Simić 5, Skrobić 6, Stamenić 1, Stamenković 1,Stojanović 2, Vukajlović 4, Petković, Marija Simić.

Srpkinje su u prvom meču bile slabije (22:29) i posle ova dva duela uvidele su na čemu treba da rade do starta na EP od 3. do 20. decembra u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj.