KAKO je jesen u toku, dani su sve kraći, a sunčeve svetlosti je sve manje. To prirodno nameće pitanje da li u ovom periodu treba da brinemo o zalihama vitamina D i da li je pravo vreme za proveru njegovog nivoa u krvi.

Foto: Freepik/magnific

Vitamin D ima važnu ulogu u održavanju zdravlja kostiju i mišića, ali i u pravilnom funkcionisanju brojnih procesa u organizmu. Njegov glavni prirodni izvor je stvaranje u koži pod uticajem sunčevih zraka. Međutim, manje sunca ne znači automatski da svako treba da uzima suplemente. O potrebi za proverom i eventualnim dodavanjem vitamina D odlučuje se pre svega prema uzrastu, načinu života, ishrani, izloženosti suncu i zdravstvenim faktorima rizika.

Evo šta bi trebalo da znate pre nego olako posegnete za suplementima ovog vitamina:

Procena rizika

Starije osobe, ljudi koji veći deo dana provode u zatvorenom prostoru, osobe koje gotovo uopšte ne izlažu kožu suncu, kao i oni sa tamnijom kožom, imaju veći rizik od nedovoljnog nivoa vitamina D. Na njegov status mogu uticati i neka oboljenja i lekovi.

Provera nivoa

Rutinsko testiranje nivoa vitamina D u krvi nije obavezujuće za zdrave osobe, ali može da pomogne. Ta analiza je neophodna kod osoba kod kojih postoji povećan rizik od nedostatka ili određena medicinska indikacija.

Izbor metode

Status vitamina D procenjuje se merenjem 25-hidroksivitamina D (25-OH-D) u krvi. Rezultat treba tumačiti u kontekstu celokupnog zdravstvenog stanja, a ne samo prema jednom broju na laboratorijskom nalazu.

Ne velike doze

Vitamin D jeste neophodan organizmu, ali više nije uvek bolje. Dugotrajno uzimanje prevelikih doza može dovesti do prekomernog nivoa kalcijuma u krvi i drugih zdravstvenih problema. Zato dozu suplementa, posebno u većim količinama, treba uskladiti sa lekarom.

Odabir namirnica

Vitamin D se u manjim količinama može uneti hranom. Izvori su masnije ribe poput lososa, sardine i skuše, žumance i neke namirnice obogaćene vitaminom D. Ipak, ishrana sama po sebi često nije dovoljna da obezbedi optimalan unos.

Ništa nasumično

Kraći dan i manje sunčeve svetlosti jesu razlog da obratimo pažnju na vitamin D, ali nisu sami po sebi dokaz da nam on nedostaje. Umesto nasumičnog uzimanja visokih doza, važnije je sagledati faktore rizika i, kada postoji razlog, uraditi analizu i posavetovati se sa lekarom.