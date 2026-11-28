KOLENA i kukovi nose velikideo našeg tela i gotovo svakodnevno su izloženi opterećenju. Hodanje, ustajanje sa stolice, penjanje uz stepenice, čučanj - sve su to pokreti kojizahtevaju dobru pokretljivost zglobova i dovoljno snažne mišiće.

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Sa godinama, ali i zbog dugotrajnog sedenja i nedovoljnog kretanja, mišići nogu mogu da oslabe, a pokreti postanu nesigurniji i ograničeniji.

Dobra vest je da se redovnim, umerenim vežbanjem može održavati snaga mišića i pokretljivost kukova i kolena, a svakodnevne aktivnosti učiniti lakšim.

Vežbe treba raditi polako, bez naglih pokreta i bez forsiranja bola.

USTAJANjE SA STOLICE

Sedite na stabilnu stolicu, stopala postavite u širini kukova, pa se polako podignite bez oslanjanja rukama. Zatim se kontrolisano vratite u sedeći položaj. Uradite osam do 12 ponavljanja. Vežba jača mišiće butina i zadnjice, važne za stabilnost kolena i kukova.

PODIZANjE KOLENA

Stanite uspravno i pridržavajte se za naslon stolice. Naizmenično podižite jedno pa drugo koleno prema grudima, koliko vam je prijatno. Uradite 10 ponavljanja svakom nogom. Vežba održava pokretljivost kuka.

ISPRUŽANjE NOGE

Sedite uspravno na stolicu. Jednu nogu polako ispružite ispred sebe dok koleno gotovo ne bude potpuno opruženo, zadržite nekoliko sekundi i vratite nogu. Ponovite 10 puta, pa promenite nogu. Vežba aktivira prednju ložu butine i doprinosi stabilnosti kolena.

PODIZANjE U STRANU

Stanite iza stolice i pridržavajte se za naslon. Jednu nogu polako odmaknite u stranu, bez naginjanja tela, zatim je vratite. Uradite 10 do 12 ponavljanja sa obe noge. Ojačava mišiće koji stabilizuju kuk i karlicu.

PODIZANjE NA PRSTE

Stanite iza stolice i pridržavajte se za nju. Polako se podignite na prste, zadržite položaj dve do tri sekunde i spustite pete. Ponovite 12 do 15 puta. Vežba jača listove i doprinosi stabilnosti nogu tokom hodanja.

LAGANI ČUČANj

Držeći se za naslon stolice, savijte kolena i spustite se nekoliko centimetara, kao da želite da sednete. Leđa držite uspravnim, a kolena neka budu u pravcu stopala. Vratite se u početni položaj. Uradite osam do 10 ponavljanja. Nije potrebno spuštati se duboko.

HOD U MESTU

Stanite uspravno uz oslonac i naizmenično podižite stopala od poda, kao da hodate u mestu. Radite 30 do 60 sekundi, uz ravnomerno disanje. Ova jednostavna vežba pokreće kukove i kolena i može biti dobar završetak kratkog treninga.