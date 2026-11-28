OTKRIVENI NOVI DETALJI NAPADA NA KRIMSKI MOST: Umešana i izraelska tehnologija
UKRAJINSKE oružane snage koristile su izraelske terminale za satelitsku komunikaciju HiSky tokom napada na Krimski most, objavio je Volstrit džornal, pozivajući se na obaveštene izvore.
Prema navodima lista, terminali su korišćeni za pojedina ukrajinska borbena sredstva tokom operacije.
Jedan od izvora naveo je da izraelski sistem zahteva viši nivo tehničke osposobljenosti i prisustvo stručnjaka tokom izvođenja operacija, zbog čega je složeniji za upotrebu od terminala Starlink.
Istovremeno, mnogi ukrajinski dronovi prvobitno su konfigurisani za korišćenje usluga kompanije Spejs iks, a njihovo prilagođavanje drugim sistemima zahteva tehničke izmene koje mora da obavi proizvođač, zaključuje Volstrit džornal.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić
Preporučujemo
ZELENSKI SE OGLASIO NAKON VELIKE AKCIJE: Ukrajinski dronovi napali ruski aerodrom sa lovcima MiG-31 i Su-34 naoružane kinžalima
25. 11. 2026. u 21:22 >> 21:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
KURTI NAPAO SRBIJU U TIRANI, MAVRIĆ SA OSMEHOM U NjEGOVOM DRUŠTVU: "Put ka preokretu otvoren sa novom vladom iz studentskog pokreta"
LAŽNI kosovski premijer Aljbin Kurti iskoristio je priliku da ponovo napadne Srbiju na samitu lidera posvećenom Planu rasta Evropske unije za Zapadni Balkan u Tirani. Samitu je prisustvovao i potpredsednik Narodne skupštine Adem Mavrić.
28. 11. 2026. u 13:07
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
HIT PITANjE NA MREŽAMA: Da li Radomir Saičić fenira obrve (FOTO)
DANAS je akademik Radomir Saičić predstavljen kao kandidat Studentske liste za predsednika Srbije, a društvene mreže su se usijale od komentara zbog jednog detalja.
27. 11. 2026. u 16:32
Komentari (0)