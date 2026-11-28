UKRAJINSKE oružane snage koristile su izraelske terminale za satelitsku komunikaciju HiSky tokom napada na Krimski most, objavio je Volstrit džornal, pozivajući se na obaveštene izvore.

Foto: Printskrin Iks/Jarek

Prema navodima lista, terminali su korišćeni za pojedina ukrajinska borbena sredstva tokom operacije.

Jedan od izvora naveo je da izraelski sistem zahteva viši nivo tehničke osposobljenosti i prisustvo stručnjaka tokom izvođenja operacija, zbog čega je složeniji za upotrebu od terminala Starlink.

Istovremeno, mnogi ukrajinski dronovi prvobitno su konfigurisani za korišćenje usluga kompanije Spejs iks, a njihovo prilagođavanje drugim sistemima zahteva tehničke izmene koje mora da obavi proizvođač, zaključuje Volstrit džornal.

(sputnikportal.rs)

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