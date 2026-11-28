FUDBALERI Lacija ne daju prvo mesto u prvenstvu Italije. Oni su kao gosti u 13. kolu pobedili Torino sa 2:1, te su i dalje uz Romu jedini neporažen tim u ligi.

FOTO: Tanjug/Fabio Ferrari/LaPresse via AP

Nebesko-plavi su na ovoj utakmici sve rešili za dva minuta i to u finišu prvog poluvremena.

Najpre je u 42. minutu Oliver Provsgard pogodio za 1:0, da bi u 44. minutu Gustav Isaksen duplirao vođstvo. Oba puta je asistent bio Matija Zakanji.

Domaći su krenuli na sve ili ništa u nastavku susreta i u 62. minutu su preko Čea Adamsa smanjili na 2:1. Iako je bilo dovoljno vremena da se rezultat promeni, to se nije dogodilo.

Izabranici Đenara Gatuza su tako nastavili da sanjaju, da je moguće da Skudeto završi u plavom delu Rima.

Lacio je prvi na tabeli u Seriji A sa 35 bodova, ima pet više od Rome i šest od Intera, ali oni tek treba da odigraju duel ovog kola.

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