ČAJ se već dugo povezuje sa dobrim opštim zdravljem, a istraživači nastavljaju da ispituju kako njegovo konzumiranje može biti povezano sa dugoročnim zdravstvenim ishodima.

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Zapravo, jedno novo istraživanje sugeriše da redovno svakodnevno pijenje čaja može biti povezano sa manjim rizikom od vaskularnih bolesti.

Studija, objavljena u časopisu Journal of Internal Medicine, pratila je 485.934 učesnika iz baze podataka „China Kadoorie Biobank“. Tokom perioda od oko devet godina, istraživači su pratili nove slučajeve vaskularnih bolesti kod učesnika, uključujući srčana oboljenja, moždani udar i krvne ugruške.

U tom periodu zabeležena su 14.863 slučaja koja su obuhvatala različite vrste vaskularnih bolesti.

Učesnici su popunjavali upitnike u kojima su navodili koliko su često pili čaj tokom prethodnih 12 meseci. Za one koji su čaj pili barem jednom nedeljno, istraživači su prikupili dodatne podatke, uključujući broj popijenih šolja dnevno, količinu upotrebljenog čaja u listićima, vrstu čaja i temperaturu na kojoj ga piju.

Sipanje vrućeg čaja

Istraživači su takođe procenili pušački status i nivo fizičke aktivnosti učesnika kako bi ispitali kako su ovi životni faktori, zajedno sa konzumiranjem čaja, povezani sa rizikom od vaskularnih bolesti.

Rezultati su pokazali da je redovno konzumiranje čaja u celini bilo povezano sa manjim rizikom od vaskularnih bolesti. Međutim, te povezanosti su varirale u zavisnosti od nekoliko varijabli, uključujući vrstu čaja, jačinu, temperaturu i procenjeni dnevni unos.

Istraživači su otkrili da je među onima koji su pili čaj barem jednom nedeljno najniži procenjeni rizik zabeležen kod osoba koje su konzumirale oko šest do osam šolja dnevno, pri čemu je crni čaj pokazao doslednije koristi od zelenog čaja. Ipak, istraživači su napomenuli da ovaj nalaz ne treba tumačiti kao preporuku da se pije tolika količina čaja. On jednostavno predstavlja nivo unosa koji je povezan sa najnižim procenjenim rizikom u ovoj ispitivanoj populaciji.

Pored toga, unos čaja kod učesnika meren je samo jednom, a veličina šolje nije bila standardizovana.

Izgleda da je važna i temperatura čaja. Ispijanje čaja opisanog kao „vrelo“ bilo je povezano sa većim rizikom od vaskularnih bolesti. Ovaj nalaz naglašava važnost toga da se ne uzima u obzir samo koliko čaja pijete, već i na koji način ga konzumirate. Takođe, učesnici koji su pili čaj umerene jačine imali su najniži povezani rizik od vaskularnih bolesti, što ukazuje na to da jači čaj nije nužno povezan sa većim koristima.

Na kraju, kombinacija redovnog pijenja čaja, nepušenja i visokog nivoa fizičke aktivnosti bila je povezana sa najnižim rizikom od vaskularnih bolesti. Nalazi sugerišu da konzumiranje čaja može biti deo šireg obrasca ponašanja koji se povezuje sa zdravljem srca.

(Alo)