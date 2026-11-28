Stanojević "pecnuo" Zvezdu: U jednom sportu klub ima 44 pobede zaredom, stavljate nam omču oko vrata
PARTIZAN je pobedio Radnički sa 1:0, a imao je šta da kaže posle utakmice trener crno-belih Aleksandar Stanojević.
Klub iz Humske će u osmini finala Kupa Srbije igrati protiv filijale, ekipe Teleoptika. Šef sturčnog štaba "parnog valjka" smatra da to nije normalno.
- Tenzija je. Ja ne razmišljam o sledećoj polusezoni. Nama je život sledeća utakmica u Kupu. Pogotovu što je anomalija u srpskom fudbalu da igramo protiv Teleoptika. To je stvarno nešto nenormalno, da igramo utakmicu protiv svoje filijale u Kupu. Okej, pravno je regularno, ali ovo nije normalna utakmica. Nije dobro ni za nas, ni za Teleoptik. Ima toliko anomalija u srpskom fudbalu, 100 puta sam pričao i ranije i to se sad dešava. Ne znam da li se negde u svetu dešava da igrate protiv svoje filijale - rekao je Stanojević na konferenciji posle meča i dodao:
- Imate u drugim sportovima, neke ekipe imaju 44 pobede zaredom imaju pa niko ništa ne priča. Imate neke naše ekipe u Superligi koje imaju dobre odnose, mnogo transfera između klubova i niko ne spominje to. I onda se postavlja pitanje što igramo ovde protiv Teleoptika. Ne može da se igra na Teleoptiku, jer nema dovoljan broj mesta za gostujuće navijače. Već nam stavljate omču oko vrata. Naravno da nije dobra utakmica da igramo sa Teleoptikom, to je anomalija i nadam se da će se nešto promeniti.
Potom se osvrnuo na važan trijumf protiv Nišlija.
- Korektno smo igrali prvo poluvreme, ne onako kao što smo igrali kao neke utakmice kod kuće. Protivnik nije stvarao šanse, što je mnogo važno za nas. Agresivni su, nisu prijatni za igranje. Drugo poluvreme, veliki strah je kod nas bio od greške. Treba nam više energije ako se borimo za goli život. Falilo nam je na kraju malo energije.
Deluje da ekipa često slabije igra drugo poluvreme.
- Verovatno taj strah od neuspeha, od primanja gola, od igre... Nemamo samopouzdanja. Nije to opravdanje, nego činjenica. Moj zadatak kao trenera je da donesem mir. Ali ja sam nemiran dosta, možda im dajem nervozu. Želim da se više trude. Kad pobeđujete više utakmica zaredom, onda pobeđujete nekad i kad ne igrate dobro. A mi nekad igramo dobro i na kraju izgubimo utakmice - zaključio je Stanojević.
Podsetimo, utakmica Teleoptik - Partizan igra se u sredu od 16 časova.
Parovi 1/8 finala Kupa Srbije
FAP - TSC 13
Sloven - Crvena zvezda 13
Zemun - Radnički Niš 13
Čukarički - Javor 15.30
Mačva - Novi Pazar 15.30
Radnik - Grafičar 15.30
Teleoptik - Partizan 16
OFK Beograd - Tekstilac 17
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