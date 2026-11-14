GRČEVI U STOMAKU NISU UVEK ZBOG HRANE I GASOVA: Ovih 7 stanja kriju se iza bola, a u četiri slučaja morate hitno kod lekara

GRČEVI u stomaku česta su tegoba koja može biti posledica načina ishrane i nakupljanja gasova, ali i infekcija ili hroničnih bolesti organa za varenje. Iako su najčešće prolazni i bezazleni, jaki, učestali ili dugotrajni bolovi mogu da ukažu na zdravstveni problem koji zahteva lekarski pregled.

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Gasovi u crevima normalan su deo procesa varenja, ali njihovo prekomerno nakupljanje dovodi do neprijatne nadutosti, osećaja pritiska i bolova sličnih grčevima. Ova pojava se najčešće javlja nakon konzumiranja teško svarljivih namirnica, posebno hrane bogate vlaknima. Takođe, brzo jedenje, razgovor tokom obroka i gutanje vazduha mogu dodatno da pojačaju tegobe.

Stomačni virus

Gastroenteritis, u narodu poznat kao stomačni grip, nema veze sa sezonskim gripom — reč je o zapaljenju sluzokože želuca i creva koje najčešće izazivaju virusi, poput norovirusa i rotavirusa, mada uzročnici mogu biti i bakterije, paraziti ili određene hemijske supstance. Pored grčeva u stomaku, često se javljaju povraćanje i dijareja. Bolest se uglavnom povlači spontano, a lekari savetuju mirovanje, dovoljan unos tečnosti i, po potrebi, probiotike.

Trovanje hranom

Trovanje hranom je oblik gastroenteritisa koji nastaje usled konzumiranja namirnica ili vode kontaminirane bakterijama ili virusima. Glavni simptomi su grčevi u stomaku, dijareja, povraćanje, povišena temperatura, jeza i opšti umor. Tegobe mogu da počnu ubrzo nakon obroka, ali i nekoliko dana kasnije. Većina slučajeva prolazi za nekoliko dana, dok teže infekcije zahtevaju medicinsku pomoć.

Intolerancija ili alergija na hranu

Preosetljivost na namirnice poput mlečnih proizvoda, pšenice, orašastih plodova ili školjki čest je okidač za stomačne probleme. Kod intolerancije organizam ne može pravilno da svari određeni sastojak, dok kod alergije imunski sistem reaguje na tu supstancu kao na pretnju. Oba stanja izazivaju grčeve i dijareju, s tim što je alergijska reakcija daleko ozbiljnija i može zahtevati hitnu pomoć ako dođe do otežanog gutanja i disanja.

Divertikulitis

Ovo stanje predstavlja zapaljenje ili infekciju malih izbočina („džepića“) na zidu digestivnog trakta, koje se nazivaju divertikuli. Najčešći simptom je bol u donjoj levoj strani stomaka, praćen grčevima, povišenom temperaturom, mučninom, povraćanjem i drhtavicom. Lečenje zavisi od težine kliničke slike i obično uključuje prilagođenu ishranu i antibiotike.

Sindrom iritabilnog creva

Reč je o čestom poremećaju funkcije organa za varenje koji se prepoznaje po bolovima, nelagodi u stomaku i promenama u ritmu pražnjenja creva. Grčeve često prate dijareja, zatvor ili smenjivanje ova dva stanja, uz nadutost, gasove i pojavu sluzi u stolici. Iako tegobe umeju da budu veoma neugodne i da remete svakodnevicu, ovaj sindrom ne izaziva trajna oštećenja creva.

Zapaljenske bolesti creva

U ovu grupu spadaju Kronova bolest i ulcerozni kolitis — oboljenja koja izazivaju hronično zapaljenje i oštećenje digestivnog trakta. Grčevi su jedan od vodećih simptoma; Kronovu bolest obično prate dijareja i gubitak telesne težine, dok je za ulcerozni kolitis karakteristična dijareja sa primesama krvi ili sluzi.

Kako ublažiti grčeve u stomaku?

Pristup lečenju direktno zavisi od uzroka tegoba:

Gasovi i nadutost: Tegobe obično popuštaju nakon pražnjenja creva.

Stomačni virus: Preporučuju se odmor, nadoknada tečnosti i lagana, dijetalna ishrana.

Intolerancija i alergija: Potrebno je ograničiti ili potpuno izbaciti sporne namirnice uz konsultaciju sa lekarom.

Divertikulitis: Lekar može savetovati unos bistrih tečnosti i antibiotsku terapiju. Važno je ne uzimati lekove protiv bolova na svoju ruku, jer pojedini nesteroidni antiinflamatorni lekovi mogu pogoršati stanje.

Sindrom iritabilnog creva i zapaljenske bolesti: Zahtevaju redovno lekarsko praćenje, promenu režima ishrane i ciljanu terapiju.

Kada je obavezan odlazak kod lekara?

Iako grčevi u stomaku najčešće nisu znak ozbiljnog oboljenja, lekaru se treba javiti ako se često ponavljaju ili traju duže od 24 sata, a naročito ako ih prate:

povišena telesna temperatura,

nadutost koja ne prolazi duže od dva dana,

dijareja koja traje duže od pet dana,

dugotrajan gubitak apetita.

Hitnu medicinsku pomoć potražite odmah ako bolove u stomaku osećate u trudnoći, ako je stomak izrazito tvrd i bolan na dodir, ako ste nedavno imali povredu stomaka ili ne možete da ispraznite creva uz istovremeno povraćanje. Pravovremena reakcija ključna je za sprečavanje komplikacija i izbor prave terapije.

(health.com)