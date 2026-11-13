OD 25 STEPENI I OLUJNOG VETRA DO KIŠNOG ZAHLAĐENJA: Ove grupe ljudi su na najvećem udaru - evo kada se simptomi ne smeju pripisati vreme

TOPAO dan, olujni vetar, skok i pad vazdušnog pritiska, kiša i naglo zahlađenje smeniće se u Srbiji za svega 24 sata. Ovako drastičan vremenski preokret neće svima stvoriti tegobe, ali bi hronični bolesnici i meteoropate mogli intenzivnije da ga osete.

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Srbija danas prolazi kroz pravi vremenski rolerkoster – nakon prolećnih 25 stepeni i jakog južnog vetra, stižu kiša, lokalni pljuskovi sa grmljavinom i osetno zahlađenje. Već sutra najviša dnevna temperatura u većini mesta neće prelaziti 6 do 11 stepeni, što znači da će u pojedinim krajevima zemlje za samo jedan dan biti hladnije i do 14 stepeni.

Iako nagla promena vremena sama po sebi nije bolest, za organizam predstavlja ozbiljan stres i dodatno opterećenje, posebno kod osoba sa već postojećim zdravstvenim tegobama.

Srčani bolesnici i osobe sa visokim pritiskom

Kada temperatura naglo padne, krvni sudovi se sužavaju kako bi telo sačuvalo toplotu, što dovodi do skoka krvnog pritiska i tera srce da radi pod većim opterećenjem. Poseban oprez savetuje se starijima, osobama sa hipertenzijom, anginom pektoris, srčanom slabošću, kao i onima koji su preležali infarkt ili moždani udar. Hladnoća, jak vetar i visoka vlažnost dodatno opterećuju kardiovaskularni sistem.

Lekari naglašavaju da propisanu terapiju nikako ne treba menjati na svoju ruku zbog vremenske prognoze. Ukoliko se jave glavobolja, vrtoglavica ili neuobičajena slabost, korisno je izmeriti pritisak, ali jedno merenje ne treba tumačiti bez saveta lekara.

Osobe sklone migrenama i glavoboljama

Nagle oscilacije vazdušnog pritiska, visoka vlažnost vazduha i olujni vetar kod osetljivih osoba često su okidač za glavobolju ili napad migrene. Da bi se rizik smanjio, važno je unositi dovoljno vode, ne preskakati obroke i ne preterivati sa kofeinom, jer umor, glad i manjak sna dodatno pogoršavaju stanje. Terapiju za migrenu treba uzeti prema ranijem uputstvu lekara, ne čekajući da bol postane nepodnošljiv.

Astmatičari i plućni bolesnici

Udisanje hladnog vazduha, uz jak vetar i grmljavinu, može snažno da iritira disajne puteve. Kod astmatičara se tada češće javljaju kašalj, sviranje i stezanje u grudima, kao i osećaj nedostatka vazduha. Inhalator uvek treba imati pri ruci i koristiti ga prema propisanoj šemi, a ukoliko lek ne deluje ili disanje postane izrazito otežano, neophodno je odmah potražiti pomoć lekara.

Bolovi u zglobovima

Pacijenti sa artritisom i hroničnim reumatskim tegobama često prijavljuju jače bolove pred kišu i pri promeni pritiska. Ipak, stručnjaci upozoravaju da svaki nov ili izrazito jak bol ne treba automatski pripisivati vremenu. Ukoliko lekar nije drugačije savetovao, potpuno mirovanje nije preporučljivo – bolje pomažu lagano kretanje, blago istezanje i boravak u toploj prostoriji.

Stariji građani i hronični bolesnici

Starije osobe sporije regulišu telesnu temperaturu i teže primećuju da su se rashladile, što je poseban rizik kod obolelih od dijabetesa, bolesti štitaste žlezde i poremećaja cirkulacije. Dodatnu zamku predstavlja današnjih 25 stepeni, zbog kojih mnogi izlaze previše lagano obučeni, iako zahlađenje stiže već tokom dana. Najsigurnije rešenje je slojevito oblačenje i vodootporna jakna pri ruci.

Meteoropate: umor, pospanost i pad koncentracije

Tokom naglih vremenskih obrta mnogi osećaju pospanost, malaksalost, vrtoglavicu, pad koncentracije i razdražljivost. Stručnjaci savetuju da se danas uspori dnevni ritam, pije više tečnosti, izbegavaju teški obroci i alkohol, te da se ne planiraju veći fizički napori na otvorenom po vetru i pljuskovima.

Simptomi koji zahtevaju hitnu reakciju – ne čekajte da prođe nevreme

Bol ili pritisak u grudima, iznenadna slabost jedne strane tela, otežan govor, gušenje, gubitak svesti ili nagla, izuzetno jaka glavobolja znaci su za hitnu lekarsku intervenciju. Promena vremena može biti okidač za pogoršanje stanja, ali nikada ne sme biti izgovor da se ozbiljni simptomi ignorišu ili da se samostalno povećavaju doze lekova.

(Ona.rs)