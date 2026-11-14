KAFA SA KOFEINOM ILI BEZ NJEGA? Naučnici otkrili zanimljivu razliku - jedna popravlja koncentraciju, a druga ubrzava učenje i pamćenje

AKO kafu bez kofeina pijete samo zato što volite ukus, evo jednog zanimljivog otkrića. U maloj irskoj studiji, ljudi koji su posle dvonedeljne pauze prešli na bezkofeinsku kafu imali su bolje rezultate na testovima učenja i pamćenja. Oni koji su se vratili kafi s kofeinom pokazali su bolju pažnju i budnost. A promene su istraživači primetili i tamo gde ih većina nas ne bi tražila, u crevima.

Foto: Robert Neumann / Panthermedia / Profimedia

Tim sa Univerzitetskog koledža u Korku, u kojem je bio i neuronaučnik Džon Krajan, pratio je 62 zdrave odrasle osobe. Polovina je redovno pila tri do pet šoljica kafe dnevno, dok druga polovina nije pila kafu. Istraživanje je objavljeno u časopisu "Nature Communications".

Šta se dogodilo kad su dve nedelje preskakali kafu

Učesnici koji su redovno pili kafu napravili su pauzu od dve nedelje. Za to vreme naučnici su analizirali uzorke stolice i urina i pratili kako se učesnici osećaju. Već tokom pauze promenio se sastav nekih jedinjenja koja nastaju delovanjem mikroorganizama u crevima.

Kada je kafa vraćena, 15 učesnika dobilo je bezkofeinsku, a 16 kafu s kofeinom. Nisu znali koju vrstu piju. Istraživači su u obe grupe primetili promene u sastavu crevnih bakterija. To je bio trag da i drugi sastojci kafe, poput polifenola, mogu imati ulogu.

Jedna grupa bolje je pamtila, druga je bila pažljivija

Posle ponovnog uvođenja kafe, učesnici obe grupe prijavili su manje stresa i imali niže rezultate na upitnicima koji mere simptome depresije i impulsivnost. Razlika se videla na testovima. Napredak u učenju i pamćenju zabeležen je kod onih koji su pili bezkofeinsku kafu, dok su se pažnja i budnost poboljšale u grupi koja je pila kafu s kofeinom.

Vredi imati na umu da je poređenje dve vrste kafe obuhvatilo samo 31 osobu i da je trajalo tri nedelje. Studiju je finansirao Institut za naučne informacije o kafi, organizacija povezana s industrijom kafe. Za sada je najzanimljivije to što su naučnici i kod bezkofeinske kafe videli promene koje su mogli da izmere, i u uzorcima iz creva i na testovima pamćenja.

(The Coolist)