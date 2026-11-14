JESENJI VREMENSKI ŠOK: Kako da pomognete telu kada se u jednom danu smene leto i zima

UJUTRU izlazite iz kuće u zimskoj jakni i tražite šal, a već oko podneva nosite jaknu u ruci i žalite se na vrućinu. Ovakvi dani u jesen nisu samo test za vaš orman, već i ozbiljan izazov za krvne sudove, nervni sistem i imunitet.

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Kada temperatura za nekoliko sati skoči ili padne za petnaest stepeni, organizam troši ogromnu energiju pokušavajući da održi unutrašnju ravnotežu. Umesto da čekate da vas savladaju umor, glavobolja ili prva prehlada, pripremite telo na vreme uz nekoliko pametnih poteza.



Obucite se kao „luk“, ali pametno birajte slojeve

Problem kod naglih promena temperature nije samo hladnoća, već pregrevanje. Kada vam postane vruće u pretoploj odeći, telo se znoji, a čim dune prvi hladniji vetar, mokra koža naglo gubi toplotu. Rešenje nije samo u slojevima, već u materijalima. Prvi sloj do tela neka uvek bude od pamuka ili merino vune koji upijaju vlagu, dok sintetiku ostavite za spoljašnju zaštitu od vetra i kiše.



Ne čekajte da ožednite

Kada zahladi, mozak nam šalje slabije signale da smo žedni, ali krv i dalje postaje gušća ako ne unosimo dovoljno tečnosti. Upravo je blaga dehidratacija čest skriveni krivac za one teške, tupe glavobolje koje prate naglu promenu vazdušnog pritiska. Umesto još jedne kafe koja dodatno izvlači tečnost iz organizma, držite pored sebe šolju mlakog čaja ili čašu vode sa nekoliko kapi limuna.



Priroda ima savršen tajming

U trenutku kada nam treba zaštita od virusa i vetar nam suši kožu, na pijacama se pojavljuju bundeva, cvekla, kupus, ren, jabuke i dunje. Ove namirnice nisu tu slučajno – pune su beta-karotena, vitamina C i prirodnih antioksidanasa koji direktno hrane sluzokožu nosa i grla, našu prvu liniju odbrane od respiratornih infekcija. Kašičica rendanog rena ili češnja belog luka uz ručak vredi više od većine skupih suplemenata.



Dajte srcu i krvnim sudovima pola sata prednosti

Nagli padovi temperature sužavaju krvne sudove i podižu krvni pritisak. Ako ujutru odmah iz toplog kreveta i stana istrčite na hladan vazduh, telo doživljava mali šok. Popijte čašu mlake vode pre izlaska, napravite nekoliko laganih vežbi istezanja i dišite na nos prvih deset minuta dok ste napolju. Nos zagreva i vlaži vazduh pre nego što on stigne do pluća, čime direktno štitite disajne puteve.



Provetravanje je važnije nego što mislite

Čim krene grejna sezona, zatvaramo prozore i stvaramo savršen inkubator za viruse. Suv i topao vazduh u prostorijama isušuje sluzokožu nosa, pa ona postaje ranjiva i propustljiva za bakterije i viruse. Otvorite prozore širom na pet minuta, tri puta dnevno. Napravićete kratku promaju koja menja ustajali vazduh, a zidovi i nameštaj se neće ohladiti.



Slušajte signalizaciju sopstvenog tela

Pospanost, razdražljivost i osećaj težine u nogama nisu lenjost, već znak da se vaš organizam bori sa promenom pritiska i manjkom dnevne svetlosti. Iskoristite svaki sunčani sat tokom dana za kratku šetnju bez sunčanih naočara, jer prirodna svetlost kroz oko direktno podstiče lučenje serotonina i reguliše vaš unutrašnji sat. Ako pijete terapiju za pritisak ili srce, ovih dana budite posebno disciplinovani i ne preskačite redovna merenja.





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