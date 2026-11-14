NE OSTAVLJAJTE MOBILNI NA KREVETU DOK SE PUNI: Stručnjaci upozoravaju na skrivene opasnosti i otkrivaju 7 pravila za duži vek baterije

TELEFON nam je stalno u rukama, pa ga često priključujemo na punjač usput, preko noći ili čim procenat baterije padne ispod 50 odsto. Iako deluju bezazleno, pojedine svakodnevne navike tokom punjenja mogu da ubrzaju starenje baterije, smanje njen kapacitet i učine da mobilni sve kraće izdrži bez utičnice.

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Jedna greška se pritom izdvaja kao posebno opasna: ostavljanje telefona na krevetu, ispod jastuka ili ćebeta dok se puni. Osim što zadržavanje toplote ubrzava propadanje baterije, u slučaju oštećenog uređaja, kabla ili adaptera postoji ozbiljan rizik od pregrevanja, pa čak i požara. Stručnjaci zato upozoravaju na nekoliko najčešćih propusta koje većina nas pravi svakog dana.

Ne čekajte da baterija padne na nulu

Jedna od najčešćih zabluda jeste da telefon treba pustiti da se potpuno isprazni pre nego što ga priključite na punjač. Savremeni uređaji koriste litijum-jonske baterije kojima ne prija često pražnjenje do samog kraja — slobodno ga dopunite već kada pokaže 30 ili 40 odsto.

Zaboravite i na staro pravilo da novu bateriju treba prvo isprazniti do nule, a zatim napuniti do vrha. Kako navodi i Gugl, savremene telefone ne morate da „učite“ koliki im je kapacitet na taj način.

Toplota je najveći neprijatelj baterije

Mnogo veću štetu od samog punjenja pravi visoka temperatura. Kada se mobilni tokom punjenja previše zagreva, ubrzava se hemijsko starenje baterije, pa ona vremenom može da zadrži sve manje energije. Kompanija Epl upozorava da izlaganje uređaja temperaturama višim od 35 stepeni može trajno da skrati životni vek baterije.

Zbog toga telefon ne treba držati na direktnom suncu, pored radijatora ili u zagrejanom automobilu dok je na punjaču. Blago zagrevanje je normalno, ali ako primetite da je uređaj neuobičajeno vruć na dodir, odmah prekinite punjenje i sačekajte da se ohladi.

Nikako ne punite telefon na krevetu dok spavate

Mekane površine poput dušeka, jastuka i ćebadi zadržavaju toplotu i sprečavaju prirodno hlađenje telefona. Uređaj tokom punjenja uvek treba da stoji na čvrstoj, ravnoj i suvoj podlozi, poput noćnog stočića.

Posebno je važno da mobilni ne ostavljate na posteljini dok spavate — neispravan kabl ili oštećena baterija u dodiru sa lako zapaljivim tkaninama mogu izazvati požar.

Jeftin punjač može skupo da vas košta

Kada se originalni punjač izgubi ili pokvari, mnogi posegnu za najjeftinijom zamenom. Ipak, neprovereni adapteri i kablovi lošeg kvaliteta mogu da dovedu do nestabilnog punjenja, pregrevanja i trajnog oštećenja uređaja.

To ne znači da morate koristiti isključivo punjač istog proizvođača, već da on mora biti pouzdan, odgovarajuće snage i usklađen sa standardima vašeg telefona. Oštećene kablove i rasklimane priključke obavezno izbacite iz upotrebe.

Igrice i filmovi na punjaču dodatno opterećuju uređaj

Ako priključite telefon na punjač i istovremeno igrate zahtevne igrice ili gledate video-snimke, uređaj u isto vreme troši i prima energiju. Posledica su sporije punjenje i znatno veće zagrevanje procesora i baterije. Povremeno odgovaranje na poruke neće napraviti štetu, ali dugotrajno opterećenje dok je telefon u struji bolje je izbegavati.

Da li je punjenje do 100 odsto zaista greška?

Savremeni telefoni imaju ugrađene sisteme koji regulišu dotok energije i štite bateriju, pa punjenje do kraja nije zabranjeno. Za dugoročno očuvanje kapaciteta idealno je držati bateriju između 20 i 80 odsto kad god ste u prilici, ali nema razloga za brigu ako je napunite do 100 odsto pred put ili naporan dan.

Sme li telefon da ostane na punjaču preko noći?

Strah da će baterija „pregoreti“ ako ostane na punjaču do jutra danas je neopravdan. Moderni sistemi automatski zaustavljaju ili usporavaju dotok struje kada se baterija napuni. I iz Epla potvrđuju da je noćno punjenje ajfona potpuno bezbedno, posebno uz uključenu opciju optimizovanog punjenja koja smanjuje vreme koje telefon provodi na 100 odsto.

Aplikacije za „čuvanje baterije“ ne prave čuda

Brojne aplikacije koje obećavaju produženje trajanja baterije jednim klikom ne mogu da zaustave njeno prirodno starenje, a često i same troše resurse u pozadini. Sve što vam je potrebno već se nalazi u podešavanjima telefona — proverite koji programi najviše troše energiju i koristite ugrađeni režim uštede baterije.

Svaka litijum-jonska baterija vremenom gubi deo kapaciteta, ali uz nekoliko jednostavnih pravila — izbegavanje pregrevanja, punjenje na tvrdoj podlozi, korišćenje ispravnog punjača i umereno opterećenje — vaš telefon će znatno duže raditi kao prvog dana.

(Kurir)