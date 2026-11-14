Andrej Stojaković dominirao: Odlični i Đurović i Milijašević

Koledž košarka i ove sezone ima mnogo toga da ponudi kada su u pitanju igrači sa prostora bivše Jugoslavije, a mladi košarkaši iz regiona nastavljaju da skreću pažnju na sebe.

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U centru pažnje ponovo je bio Andrej Stojaković, potencijalni reprezentativac Srbije, koji je odigrao još jednu sjajnu utakmicu i predvodio Ilinois do ubedljive pobede. Zapaženu partiju pružio je i bivši košarkaš Mege Asim Đurović, iako je njegov tim poražen.

Stojaković je nastavio u istom ritmu i još jednom pokazao zbog čega se od njega mnogo očekuje. U trijumfu Ilinoisa nad Sem Hjustonom rezultatom 108:86 postigao je 26 poena, uz odličan šut iz igre – 10 pogodaka iz 16 pokušaja.

Sin legendarnog Predraga Stojakovića već je do poluvremena ubacio 14 poena, čime je potvrdio koliko je važan za igru svog tima. Na parketu je proveo 33 minuta, a uz poenterski učinak zabeležio je i pet skokova i pet asistencija.

Odličnu partiju u dresu Ilinoisa pružio je i Tomislav Ivišić. Hrvatski centar je za 22 minuta postigao čak 28 poena i uhvatio pet lopti, a posebno je impresivno što je bio veoma raspoložen i u šutu za tri poena. Iz igre je šutirao sa 48 odsto uspešnosti.

Minute je dobio i njegov brat Zvonimir Ivišić, koji je susret završio sa pet poena i isto toliko skokova. Uz to, upisao je tri blokade, dve ukradene i jednu izgubljenu loptu.

Kako su prošli ostali košarkaši iz regiona?

Bivši košarkaš Mege Asim Đurović postigao je 11 poena u porazu Batlera od Pitsburga (76:64). Srpski košarkaš je iz igre šutirao 4/10, a utakmicu je završio sa četiri skoka, jednom asistencijom i jednom izgubljenom loptom.

Filip Borovičanin upisao je sedam poena u pobedi Ksevijera nad Misisipijem, dok je Andrija Vuković zabeležio isti učinak u dresu Vašingtona.

Još jedan bivši član Mege, Ilija Milijašević, imao je razloga za zadovoljstvo. Njegov Rajt Stejt savladao je Semford sa 90:66, a srpski košarkaš bio je jedan od zapaženijih pojedinaca. Postigao je 17 poena, uz osam skokova i tri ukradene lopte.

Milan Momčilović je još jednom bio među raspoloženijim igračima svog tima. U pobedi Kentakija za 35 minuta na parketu postigao je 14 poena, iako ga šut za tri poena ovog puta nije najbolje služio.

Pavle Nikolić, koji je prošle sezone nosio dres čačanskog Borca, za 13 minuta u dresu Marej Stejta ubacio je šest poena i uhvatio čak devet skokova.

Na kraju, Mihailo Petrović, nekadašnji košarkaš Mege, za 22 minuta u igri zabeležio je pet poena, četiri skoka i tri asistencije.