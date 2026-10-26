NAJNOVIJA STUDIJA: Ispijanje veoma toplih napitaka može utrostručiti rizik od raka jednjaka

TEMPERATURA i količina toplih napitaka mogu da utiču na rizik od razvoja raka jednjaka, a posebno je važno koliko su čaj i kafa vrući kada se konzumiraju.

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Rizik od razvoja raka jednjaka bio je čak tri puta veći kod ljudi koji su napitke pili veoma tople, pokazalo je istraživanje. Nalazi pokazuju da bi ljudi trebalo da ostave veoma tople šolje čaja i kafe da se ohlade do temperature koja je prijatna, kako bi smanjili rizik od ove bolesti, naveli su stručnjaci za rak.

Temperatura napitka i broj veoma toplih napitaka koje osoba konzumira povećavaju rizik od razvoja skvamoznog karcinoma jednjaka, pokazalo je istraživanje. Međutim, topli napici ne povećavaju rizik od adenokarcinoma, drugog oblika raka jednjaka.

-Konzumiranje napitaka na temperaturi koja je 'veoma topla', u poređenju sa 'toplom', bilo je povezano sa tri puta većim rizikom od skvamoznog karcinoma jednjaka, ali ne i od adenokarcinoma jednjaka, nakon što je u obzir uzeta učestalost konzumiranja, navodi se u studiji objavljenoj u sredu u časopisu International Journal of Cancer.

Nalazi se zasnivaju na analizi konzumiranja toplih napitaka kod gotovo 980.000 ljudi u Velikoj Britaniji, što je najveći broj učesnika u nekoj studiji ove vrste do sada. Učesnici su praćeni 14 godina, kako bi se dobila dugoročna slika njihovih navika i zdravstvenog stanja.

Učesnici su sami ocenjivali temperaturu napitaka, a istraživači su njihove odgovore svrstali u kategorije "veoma toplo", "toplo" i "mlako". Nalazi su u skladu sa ranijim istraživanjima iz različitih delova sveta, koja su pokazala da ispijanje čaja ili matea na temperaturi od 70 stepeni Celzijusa ili višoj povećava rizik od raka jednjaka.

Međunarodna agencija za istraživanje raka pri Svetskoj zdravstvenoj organizaciji još je 2016. godine veoma tople napitke svrstala u kategoriju "verovatno kancerogenih za ljude".

ZAŠTO VISOKA TEMPERATURA MOŽE DA OŠTETI JEDNjAK

Smatra se da visoka temperatura oštećuje ćelije koje oblažu jednjak, dok su alkohol i pušenje takođe među glavnim faktorima rizika. Najnoviji nalazi mogli bi da podstaknu lekare i stručnjake da savetuju ljudima da napitke konzumiraju na nižoj temperaturi i izbegavaju veoma tople napitke, kako bi se smanjio rizik od ove vrste raka.

-Teško je precizno odrediti koliko dugo bi topli napitak trebalo ostaviti da se ohladi. Ali ako ste zabrinuti, savetujemo da jednostavno sačekate dok ne bude prijatan za piće, umesto da ga pijete dok je još veoma vruć, kažu stručnjaci, a prenosi Gardijan.

Istraživači su naveli da jasna povezanost između temperature napitaka i rizika ukazuje na to da bi njihovo dodatno hlađenje moglo da spreči još veći broj slučajeva raka jednjaka. Istovremeno, naglasili su da temperatura i učestalost konzumiranja predstavljaju važne faktore na koje treba usmeriti prevenciju.

Stručnjaci savetuju da se sačeka da napitak bude prijatan za piće, umesto da se konzumira dok je veoma vruć. Autori su upozorili i na ograničenje studije, budući da su učesnici sami procenjivali temperaturu napitaka. Zbog toga se ne može sa sigurnošću utvrditi da li veoma topli napici direktno uzrokuju povećan rizik od raka jednjaka.

(rt.rs)

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