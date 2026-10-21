SEZONA GRIPA PRED NAMA: Koji su simptomi i kako se zaštititi od infekcije

HLADNIJI dani donose i veći rizik od širenja gripa, koji se lako prenosi kašljanjem, kijanjem, govorom, ali i direktnim kontaktom.

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Bolest najčešće počinje naglo, a temperatura, malaksalost, glavobolja, bolovi u mišićima i kašalj samo su neki od simptoma. Ko treba da bude posebno oprezan i kako se najbolje zaštititi?

Grip je zarazna bolest koja se prenosi na zdravu osobu kapljicama koje prilikom kašljanja, kijanja i govora izbacuju zaražene osobe, direktnim kontaktom (rukovanje, poljubac) ili u kontaktu sa kontaminiranim predmetima.

Simptomi gripa se javljaju iznenada, ponekada u roku od nekoliko sati i mogu da traju od nekoliko dana do nekoliko nedelja (ukoliko se javi komplikacija gripa ili razvije teža forma bolesti).

Uobičajeni simptomi gripa su: povišena telesna temperatura, groznica, malaksalost, glavobolja, bol u grlu, pojačana sekrecija iz nosa, bol u mišićima i zglobovima, kašalj.

Opšte mere prevencije obuhvataju izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama, redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta, često provetravanje prostorija i izbegavanje boravka u zatvorenim prostorijama u kojima se nalazi veći broj ljudi. Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora, umerenu fizičku aktivnost i ishranu bogatu vitaminima.

Najefikasnija specifična mera prevencije gripa je vakcinacija, piše na sajtu Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd. Svetska zdravstvena organizacija za svaku sezonu preporučuje vakcinu koja sadrži aktuelne sojeve virusa gripa registrovanih u cirkulaciji.

Aktivna imunizacija protiv gripa lica u posebnom rizku od teške kliničke slike i komplikacija sprovodi se kod:

*trudnica

*lica starijih od 6 meseci života sa:

- hroničnim poremećajima plućnog sistema (uključujući astmu);

- hroničnim poremećajima KV sistema (isključujući hipertenziju);

- metaboličkim poremećajima (uključujući šećernu bolest, gojaznost);

- bubrežnom disfunkcijom;

- hemoglobinopatijom;

- hroničnim neurološkim poremećajima;

- lica sa malignim oboljenjima, bez obzira na trenutni terapijski status,

- imunosupresijom (uključujući osobe sa HIV/AIDS, osobe sa fukcionalnom ili anatomskom asplenijom);

- završenom transplantacijom tkiva i organa/tokom pripreme za transplantaciju;

*lica starija od 65 godina

*članova porodice osoba u povećanom riziku od komplikacija kod kojih jekontraindikovano davanje vakcine.

Za grad Beograd za sezonu 2026/2027. obezbeđene su 2 vrste vakcine, Tor Vax Flu i Vaxigrip. Obe navedene vakcine su inaktivisane trovalentne vakcine.

Vreme neophodno za sticanje imuniteta je 2-3 nedelje nakon davanja vakcine, a trajanje postvakcinalnog imuniteta pokriva jednu sezonu. Zbog variranja različitih sojeva virusa gripa koji mogu da se menjaju svake sezone i trajanja imuniteta, vakcinacija se sprovodi svake godine.

Vakcina može da se primi u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju.

Neželjene reakcije nakon vakcinacije vakcinom protiv gripa su uglavnom blage i povlače se unutar 1-3 dana. Najčešće su crvenilo, otok i bol na mestu davanja vakcine. Kod nekih se javlja glavobolja, bol u mišićima, groznica, umor ili mučnina.

rt.rs

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