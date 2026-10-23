Dr Novosti

NOVI SOJ GRIPA UZEO MAHA: Za nedelju dana zabeležno preko 7.000 obolelih u Srbiji

Jelena Ždralić

23. 10. 2026. u 14:56

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U SRBIJI je od 12. do 18. oktobra zabeleženo 7.035 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

НОВИ СОЈ ГРИПА УЗЕО МАХА: За недељу дана забележно преко 7.000 оболелих у Србији

Alexandr Kryazhev / Sputnik / Profimedia

Intenzitet aktivnosti virusa gripa je na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga, dok je trend incidencije u porastu u poređenju sa prethodnom nedeljom.

I u ovoj, kao i prethodnih nedelja najviše stope obolevanja beleže se u uzrasnim kategorijama dece mlađe od četiri godine i školske dece.

Međutim, u poređenju sa prethodnom nedeljom došlo je do rasta stopa obolevanja u dobnoj grupi 30 do 64 godine i starijih od 65 godina.

Od početka oktobra registrovano je sedam laboratorijski potvrđenih slučajeva gripa, a u prethodnoj nedelji prijavljena su dva laboratorijski potvrđena slučaja obolevanja od gripa, tip AH1pdm09 kod pacijenata sa teritorije Braničevskog okruga.

(Telegraf)

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