NOVI SOJ GRIPA UZEO MAHA: Za nedelju dana zabeležno preko 7.000 obolelih u Srbiji
U SRBIJI je od 12. do 18. oktobra zabeleženo 7.035 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".
Intenzitet aktivnosti virusa gripa je na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga, dok je trend incidencije u porastu u poređenju sa prethodnom nedeljom.
I u ovoj, kao i prethodnih nedelja najviše stope obolevanja beleže se u uzrasnim kategorijama dece mlađe od četiri godine i školske dece.
Međutim, u poređenju sa prethodnom nedeljom došlo je do rasta stopa obolevanja u dobnoj grupi 30 do 64 godine i starijih od 65 godina.
Od početka oktobra registrovano je sedam laboratorijski potvrđenih slučajeva gripa, a u prethodnoj nedelji prijavljena su dva laboratorijski potvrđena slučaja obolevanja od gripa, tip AH1pdm09 kod pacijenata sa teritorije Braničevskog okruga.
(Telegraf)
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