ZDRAVLJE TRPI ZBOG DOLASKA JESENI? Ne ignorišite signale koje vam telo šalje
S JESENI mnogi primećuju da im se menja i način na koji se osećaju. Dani su kraći, ima manje prirodne svetlosti, temperatura oscilira, a posle letnjeg odmora vraćamo se u uobičajeni ritam obaveza. Zbog toga nije neobično da se neko oseća umornije, da mu se više spavaili da mu je potrebno više vremena da se razbudi.
Ipak, nije dobro sve tegobe automatski pripisati jeseni i promeni vremena. Ponekad su umor, glavobolja, vrtoglavica, promene apetita ili stalno hladne šake i stopala način na koji organizam upozorava da nešto nije u redu. Naročito ako se simptomi ponavljaju, traju duže ili postaju izraženiji.
Stalan umor
Jesenji umor može da bude posledica promene ritma spavanja i manje izloženosti dnevnoj svetlosti. Ali ako ste iscrpljeni i posle dovoljno sna, nemate snage za uobičajene aktivnosti ili se stanje postepeno pogoršava, razgovarajte sa lekarom. Uzrok mogu biti, između ostalog, anemija, poremećaji štitaste žlezde, infekcije ili drugi zdravstveni problemi.
Potreba za snom
Kraći dan i manje dnevne svetlosti mogu da utiču na biološki ritam i raspoloženje. Pomozite organizmu tako što ćete ujutru što pre izaći na dnevnu svetlost, čak i kada je oblačno, i održavati približno isto vreme odlaska na spavanje i buđenja. Ako pospanost traje nedeljama i ometa svakodnevni život, nemojte je zanemariti.
Glavobolja
Promena temperature, manjak sna, dehidratacija i napetost mogu da pokrenu glavobolju. Zato tokom jeseni ne zaboravite na vodu, redovne obroke i san. Ako je glavobolja iznenada veoma jaka i drugačija nego inače, javlja se uz slabost, poremećaj govora, vida ili gubitak svesti - potrebna je hitna medicinska procena.
Vrtoglavica
Povremena vrtoglavica može da se javi kada naglo ustanemo, ako smo nedovoljno pili ili nismo jeli. Ali ponovljene epizode, naročito ako su praćene gubitkom sluha, zujanjem u ušima, jakim bolom u glavi, slabošću ili poremećajem ravnoteže, zahtevaju pregled.
Hladne šake
Hladniji vazduh prirodno dovodi do suženja krvnih sudova u koži, pa su hladne šake i stopala u jesen česta pojava. Ali ako su vam ekstremiteti stalno hladni i kada je temperatura prijatna, ako prsti menjaju boju, trnu ili bole, to treba pomenuti lekaru.
Apetit vam se promenio
Kraći dani i manje aktivnosti mogu da utiču na navike u ishrani. Ako ste počeli češće da posežete za slatkišima ili imate pojačan apetit, pokušajte da obroci budu redovni i da sadrže dovoljno proteina, povrća i integralnih žitarica. Suprotan problem - trajni gubitak apetita ili nenamerni gubitak telesne težine - nije nešto što treba pripisati samo jeseni.
Odlazak lekaru
Najvažnije je obratiti pažnju na trajanje, učestalost i jačinu simptoma. Ako se tegobe pojavljuju iz dana u dan, ometaju posao i svakodnevni život ili se udružuju sa novim simptomima, dobro je potražiti savet lekara umesto da čekate da same prođu.
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