DIGITALNI DOKTOR: Evo kada medicinski savet od AI može da pomogne, a kada predstavlja rizik

VIŠE od 40 miliona ljudi dnevno koristi ČetGPT za dobijanje odgovora na pitanja u vezi sa zdravljem, prema podacima kompanije OpenAI - ali kada zaista može da pomogne, a kada oslanjanje na AI savete postaje opasno?

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Iako četbotovi mogu da olakšaju razumevanje medicinskih informacija, korišćenje AI za donošenje odluka o lečenju nosi ozbiljne rizike.

Želja da se što pre dobije odgovor na pitanja o zdravlju učinila je četbotove popularnim "sagovornicima". Korisnici su često umorni od neizvesnosti, tako da veštačka inteligencija koja je uvek dostupna i spremna da odgovori može delovati kao idealan pomoćnik.

Međutim, pokušaji da se simptomi samostalno protumače uz pomoć algoritama nose ozbiljne rizike. AI ne može da obavi fizički pregled, izmeri krvni pritisak niti neposredno proceni stanje pacijenta. Njeni odgovori zasnivaju se na obrascima u podacima na kojima je obučena, pa mogu da budu pogrešni i da korisniku pruže lažnu sigurnost ili izazovu nepotrebnu paniku.

Zabeleženi su čak i slučajevi u kojima je preterano oslanjanje na savete AI dovelo do odbijanja operacija koje su mogle da spasu život ili do postupanja po opasnim preporukama, sa ozbiljnim posledicama.

VEŠTAČKA INTELIGENCIJA NE MOŽE DA ZAMENI LEKARA

Jedno od glavnih ograničenja AI jeste to što nema stvarnu empatiju, kliničko iskustvo niti odgovornost za posledice svojih saveta. Lekarski pregled i psihoterapijski razgovor podrazumevaju neposredan kontakt sa pacijentom, tokom kojeg stručnjak koristi profesionalno znanje, iskustvo, procenu i metode fizičkog pregleda.

Za razliku od lekara, četbot generiše odgovore na osnovu obrazaca u podacima i može da se prilagodi očekivanjima korisnika, ali ne preuzima odgovornost za posledice dobijenih saveta.

Dodatni problem su takozvane halucinacije veštačke inteligencije - situacije u kojima sistem samouvereno iznosi izmišljene, nepouzdane ili potencijalno opasne informacije.

Algoritam takođe ne može pouzdano da uzme u obzir sve individualne karakteristike organizma, skrivene hronične bolesti i moguće interakcije lekova na način na koji to može kvalifikovani lekar.

ZA ŠTA MOŽETE BEZBEDNO DA KORISTITE AI KADA JE REČ O ZDRAVLjU

AI može da bude koristan pomoćni alat za rad sa medicinskim informacijama, pod uslovom da se ne koristi kao zamena za stručnu procenu. Na primer, četbot može da objasni složene medicinske termine ili rezultate analiza jednostavnijim jezikom, kao i da pomogne u pripremi pitanja za lekarski pregled.

Takođe, AI može da pruži informacije o tome kako izgledaju medicinske procedure, poput magnetne rezonance, što može da smanji strah. Korisna je i za organizovanje medicinske dokumentacije, sređivanje hronologije simptoma i pripremu podataka koje pacijent želi da podeli sa lekarom. Ipak, veštačkoj inteligenciji ne treba prepuštati postavljanje konačne dijagnoze, određivanje doze lekova ili odlučivanje o odustajanju od lekarskog pregleda, prenosi "RT na ruskom".

(rt.rs)

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