Urinarne poremećaje treba da dijagnostikuje urolog
BENIGNA hiperplazija prostate (BHP) često se javlja kod muškaraca starijih od 60 godina, prate je učestali nagoni za mokrenjem tokom dana, ponekad neodložni, osećaj nepotpunog pražnjenja mokraćne bešike ili ustajanje radi mokrenja više puta tokom noći. Zbog potrebe za čestim odlascima u toalet, muškarci sa BHP nameću sebi brojna ograničenja u društvenom životu, uključujući sportske aktivnosti, kulturne događaje i šetnje na otvorenom.
Radi smanjenja nagona najčešće pribegavaju smanjenju unosa tečnosti. Time, međutim, narušavaju hidrataciju organizma. Osim što se osećaju tromo i bez energije, povećava se rizik od infekcija mokraćnih puteva, pojačane aktivnosti mokraćne bešike i dugoročnih problema s bubrezima. Ispijanje 6 do 8 čaša vode dnevno ispira mokraćne puteve i sprečava nadražaj mokraćne bešike koncentrovanom mokraćom. Da bi se izbeglo noćno ustajanje, unos tečnosti treba prekinuti 2–3 sata pre spavanja.
U ovom slučaju postoji samo jedno korisno rešenje – konsultacija s urologom. LASER MED je zdravstvena ustanova s dugogodišnjim iskustvom u rešavanju problema s prostatom i urinarnih poremećaja pomoću tehnologija najvišeg standarda.
Kod BHP laserska hirurgija TULIUM LASEROM snage 200 vati vodeća je metoda za isparavanje prostatne žlezde. Kombinacija najveće snage i preciznosti omogućava lečenje prostate bilo kog obima, bez obzira na prisustvo pratećih oboljenja. Nakon intervencije mokrenje je nesmetano, sa snažnim i bistrim mlazom, a učestalost nagona se normalizuje. Muškarcima koji su živeli s trajnim kateterom on se konačno uklanja.
Kod sumnje na karcinom prostate, FUZIONA biopsija s virtuelnim navigatorom predstavlja ispitivanje koje omogućava postavljanje konačne dijagnoze zahvaljujući većoj preciznosti u otkrivanju bolesti i utvrđivanju njenog stadijuma.
Kod dijagnostikovanog karcinoma prostate, operacija njegovog uklanjanja sada se i u Bugarskoj može obaviti hirurškim robotom nove generacije – Versius®. Platformu odlikuju konzola otvorenog tipa, koja hirurgu omogućava potpunu vizuelnu kontrolu nad operativnim poljem, i patentirani režim „punog zgloba“ robotizovanih ruku, koje omogućavaju 2 obrta od po 360 stepeni.
U LASER MED-u Beograd PO CENI KONSULTACIJE radi se KOMPLETAN PREGLED PROSTATE, koji obuhvata: konsultaciju sa urologom, merenje obima prostate, merenje rezidualnog urina, tumor marker PSA.
LASER MED – 4 filijale u Srbiji i Bugarskoj, prvoklasna tehnika i 13-godišnje iskustvo u laserskoj hirurgiji prostate.
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