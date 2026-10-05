LEKARI UPOZORAVAJU: Opasna bolnička gljivica razvila otpornost na sve glavne lekove

ZDRAVSTVENI stručnjaci zabrinuti su zbog nove gljivice otporne na sve glavne grupe antifungalnih lekova.

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Reč je o patogenu Candidozyma auris, ranije poznatom kao Candida auris, koji se već smatra ozbiljnom pretnjom u bolničkim sistemima širom sveta, piše Science Alert.

Otkako je prvi put identifikovana 2009. godine, proširila se u više od 60 zemalja. Izaziva bolničke i invazivne infekcije, kod kojih stopa smrtnosti može dostići između 30 i 50 odsto. Zbog otpornosti na lekove i lakog širenja, Svetska zdravstvena organizacija ju je još 2022. svrstala u grupu gljivičnih patogena najvišeg prioriteta.

POTPUNA OTPORNOST ZABELEŽENA U AFRICI

Novi rad opisuje soj čiji su testovi potvrdili otpornost na sve četiri glavne grupe antifungalnih lekova. Izolat potiče od 28-godišnje pacijentkinje koja je posle operacije u bolnici u Najrobiju u Keniji razvila infekciju rane. To je prvi takav slučaj u Africi.

Naučnici soj nazivaju panrezistentnim, što znači da je otporan na sve uobičajene antimikotike, uključujući flukonazol, kaspofungin, mikafungin, amfotericin B i flucitozin. Takva otpornost je izuzetno retka. Kenijski izolat je prvi panrezistentni slučaj C. auris u Africi i tek drugi u svetu. Prethodni je dokumentovan 2022. u Njujorku.

NEZAVISAN RAZVOJ OTPORNOSTI

Sekvenciranjem genoma otkrivene su mutacije povezane s otpornošću: na genima ERG11 i CDR1 (azoli), FKS1 (ehinokandini) i FUR1 (flucitozin). Mutacije se razlikuju od onih u njujorškom soju, što ukazuje da je potpuna otpornost mogla nastati nezavisno, a ne prenosom iz SAD, iako ni to nije isključeno.

Nije utvrđeno da li je ranije uzimanje antimikotika uticalo na razvoj otpornosti: pacijentkinja ih je primala, ali podaci o dozama i trajanju terapije nisu dovoljni za direktnu vezu.

POZIV NA POJAČAN NADZOR

Autori otkriće smatraju zabrinjavajućim, posebno za regione sa ograničenim pristupom novijim lekovima, i upozoravaju na rastuću pretnju neizlečivih gljivičnih infekcija. Pozivaju na stroži genomski nadzor i brzu dijagnostiku kako bi se sprečilo širenje visokootpornih sojeva u bolnicama.

Iako je ovaj soj za sada vrlo redak, pokazao je sposobnost širenja u bolnici, sticanja otpornosti i evolucije kao odgovora na lečenje. Istraživanje je objavljeno u časopisu Scientific Reports.

sputnikportal.rs

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