ZNAČAJNO ĆE UBRZATI LEKARSKU PROCEDURU: Naučnici razvijaju čip za analizu krvi u realnom vremenu

MALA količina krvi mogla bi u budućnosti da bude dovoljna za brzu analizu biohemijskog sastava u realnom vremenu, zahvaljujući novoj tehnologiji koju razvijaju ruski naučnici.

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U Rusiji se razvijaju nove tehnologije koje bi mogle da pojednostave i ubrzaju medicinsku dijagnostiku. Naime, naučnici Instituta za automatiku i procese upravljanja Dalekoistočnog ogranka Ruske akademije nauka razvijaju sistem "laboratorije na čipu" koja će omogućiti analizu biohemijskog sastava krvi u realnom vremenu, izjavio je za RIA Novosti akademik Jurij Kulčin.

-Ne može se sada reći da će se brzo napraviti roboti koji bi mogli da se unesu u čovekov organizam radi dijagnostike. Ali, postepeno se krećemo ka tome. Na primer, naučnici se bave pitanjima povezanim sa razvojem 'laboratorije na čipu'. Stvara se sistem koji omogućava analizu biohemijskog sastava krvi u realnom vremenu, pri čemu nije potrebna velika količina krvi", rekao je.

KAKO FUNKCIONIŠE ČIP ZA ANALIZU KRVI

Naveo je da se u razvoju koriste metode indukovane fotoluminiscencije: kada se usmeri svetlost, svaki molekul reaguje u određenom delu spektra, a naučnici dobijaju svojevrsni "pasoš", čiji će se pokazatelji menjati u zavisnosti od biohemijskog sastava krvi i prisustva ili odsustva bolesti kod čoveka.

"Signali su obično veoma slabi. Da bi se pojačali, koristi se određeni sistem: na čipu se pravi niz iglica, od kojih svaka predstavlja pojačivač signala. Zato je dovoljna veoma mala kap krvi. Takav čip moći će da se koristi i u telefonu - ka tome i težimo", istakao je akademik.

KVANTNA BIOLOGIJA I MALI ROBOTI ZA DIJAGNOSTIKU

Naglasio je da se trenutno razvija kvantna biologija. Na osnovu dostignuća u ovoj oblasti u budućnosti bi, kako je naveo, mogli da se prave mali roboti osetljivi na patogene, koji bi mogli da analiziraju pokazatelje u čovekovom organizmu.

Takođe, ruski naučnici pronašli su način da daljinski i precizno upravljaju snabdevanjem krvlju pojedinih delova mozga pomoću svetlosti. Ako se u budućnosti takav usmereni laserski zrak usmeri na željenu oblast, mogao bi da opusti krvne sudove i pojača dotok krvi upravo tamo gde je to kritično potrebno - na primer, kod ishemije ili drugih poremećaja krvnih sudova, bez oštećivanja okolnih tkiva", rečeno je nedavno iz Ministarstva prosvete i nauke Rusije.

(rt.rs)

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