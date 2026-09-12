NOVI LEKOVI ZA RAK PLUĆA NA DUŽE STAZE: Od 1. oktobra obolelima od najčešćeg karcinoma kod nas dostupna najsavremenija terapija

OD 1. oktobra u Srbiji biće dostupna najsavremenija terapija za lečenje sitnoćelijskog karcinoma pluća i nesitnoćelijskog u trećem stadijumu.

Foto: D. Milovanović

Nova terapija biće spas za oko 1.000 pacijenata, a daje nadu i drugim obolelim od raka pluća koji je najčešći i najsmrtonosniji karcinom u našoj zemlji. Sa dijagnozom ove opake bolesti dnevno se suoči 20 ljudi, od kojih čak 13 premine.

Doktor Dragana Vujačić, pomoćnik ministra zdravlja za sektor lekova, rekla je da je ovo veliki i važan korak, pre svega za pacijente i njihove porodice, ali i za naš zdravstveni sistem:

- Idemo ka vremenu u kojem će mnoge maligne bolesti, zahvaljujući savremenim terapijama, moći da se drže pod kontrolom i praktično postanu hronične bolesti. Novi Pravilnik o listi lekova koji se odobravaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja doneo je značajne novine, a od 1. oktobra našim stručnjacima biće na raspolaganju nova paleta lekova za lečenje nesitnoćelijskog i sitnoćelijskog karcinoma pluća u različitim fazama bolesti. Reč je o savremenim terapijama koje predstavljaju novinu i u velikim evropskim centrima, što znači da u ovom segmentu lečenja idemo u korak sa svetom.

Od proleća - imunoterapija PREMA najavama nadležnih, očekuje se da od proleća naredne godine za oko 600 pacijenata obolelih od skvamoznog karcinoma pluća, biti dostupna savremena imunoterapija, a koji se sada leče samo hemioterapijom.

- Odobrenje terapije za sitnoćelijski i nesitnoćelijski karcinom pluća u trećem stadijumu, kao i najava da će i pacijenti sa skvamoznim karcinomom pluća biti lečeni imunoterapijom, predstavljaju najznačajniji pomak u poslednje tri godine - rekla je Olja Ćorović, predstavnica Udruženja pacijenata "Punim plućima".

Rak pluća je vodeći uzrok smrti od malignih bolesti u Srbiji, sa gotovo 7.000 novoobolelih i 5.000 preminulih godišnje. Zabrinjavajuće je što je ovaj karcinom od pre dve godine vodeći uzrok smrtnosti i kod žena.

Foto: Vladimir Milić Olja Ćorović, dr Mihailo Stjepanović i dr Dragana Vujačić

- Sitnoćelijski karcinom pluća predstavlja jedan od najagresivnijih oblika raka pluća, a mogućnosti lečenja ove bolesti decenijama su bile veoma ograničene - rekao je doc. dr Mihailo Stjepanović, direktor Klinike za pulmologiju Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije. - Savremene terapije postepeno menjaju tok bolesti i pretvaraju ono što je nekada bila isključivo bolest sa veoma lošom prognozom u stanje koje je, kod velikog broja pacijenata, moguće držati pod kontrolom tokom značajno dužeg perioda.

Nova mogućnost lečenja posebno je značajna za pacijente sa nesitnoćelijskim karcinomom pluća u trećem stadijumu.

Preventivni pregled OD 2024. godine u Srbiji se sprovodi skrining raka pluća. Taj program pregleda namenjen je osobama starijim od 50 godina koje imaju pušački staž duži od 30 godina, a pregled se obavlja niskodoznim CT snimanjem. Skrining je besplatan i za njega nije potreban uput, a o mestu i terminu pregleda informacije bi trebalo zatražiti od izabranog lekara.

- Reč je o lokalno uznapredovaloj bolesti koja se nije proširila na udaljene organe, ali zbog položaja ili rasprostranjenosti tumora ne može da se leči operacijom - objasnio je docent Stjepanović. - Osnov lečenja je hemioterapija i zračenje, ali i kada nakon ovog lečenja nema znakova pogoršanja bolesti, rizik da se ona ponovo pojavi ili napreduje ostaje visok. Takođe, za pacijenta je važno da se lečenje ne završava nakon hemioterapije i zračenja.

Danas gotovo polovina obolelih (43 odsto) doživi pet godina od postavljanja dijagnoze, a trećina nema progresiju bolesti. Ovi rezultati pokazuju da savremene terapijske mogućnosti mogu da obezbede ne samo dužu kontrolu bolesti, već i realnu šansu za dugoročno preživljavanje.