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DOVOLJNA JE DRŠKA OD MOPA ILI METLE: Uz ove vežbe aktivirajte mišiće leđa, ramena i trupa

Ивана Ковачић
Ivana Kovačić

10. 09. 2026. u 07:00

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ZA rekreaciju nije uvek neophodna skupa oprema. Obična drška od mopa ili metle može da posluži kao praktičan rekvizit za vežbanje kod kuće, naročito za poboljšanje pokretljivosti zglobova, istezanje, jačanje mišića ikorekciju držanja.

ДОВОЉНА ЈЕ ДРШКА ОД МОПА ИЛИ МЕТЛЕ: Уз ове вежбе активирајте мишиће леђа, рамена и трупа

Foto: Depositphotos/ GorynVolodymyr

Dovoljno je da šipka bude čvrsta, ravna i dovoljno dugada se može držati obema rukama. Kako nema dodatnu težinu, pogodna je iza početnike, starije osobe i sve koji se vraćaju fizičkoj aktivnostiposle duže pauze.

Vežbe sa šipkom aktiviraju mišiće ramena, leđa, trupa i nogu, poboljšavaju koordinaciju pokreta i ravnotežu, a mogu da posluže i kao odlična priprema za zahtevnije treninge. Važno je da se svi pokreti izvode polako, bez naglih trzaja i uz pravilno disanje.

Evo kako možete da vežbate sa šipkom, uz napomenu da za vežbanje koristite samo čvrstu, neoštećenu šipku koja može bezbedno da izdrži opterećenje tokom pokreta. Ako osećate bol u ramenima, leđima ili kolenima, prekinite vežbanje i posavetujte se sa lekarom ili fizioterapeutom.

Ramena

Stanite uspravno i uhvatite šipku širokim hvatom ispred tela. Polako podignite ruke iznad glave, a zatim, ukoliko vam pokretljivost dozvoljava, spustite šipku iza leđa. Vratite se istim putem u početni položaj. Vežba povećava pokretljivost ramenog pojasa i smanjuje ukočenost nastalu usled dugotrajnog sedenja. Ponovite osam do 10 puta.

Čučanj

Šipku podignite iznad glave i držite je ispruženim rukama. Stopala neka budu u širini ramena. Polako se spuštajte u čučanj vodeći računa da leđa ostanu prava, a zatim se vratite u stojeći položaj. Vežba istovremeno angažuje noge, mišiće trupa i ramena. Uradite 10 do 12 ponavljanja.

Rotacije

Šipku položite iza vrata i oslonite je na ramena, dok je rukama pridržavate sa obe strane. Lagano okrećite trup ulevo pa udesno, bez pomeranja kukova. Pokret treba da bude spor i kontrolisan. Vežba poboljšava pokretljivost grudnog dela kičme i jača mišiće trupa. Izvedite po 10 rotacija na svaku stranu.

Pretklon

Šipku držite iza leđa tako da dodiruje potiljak, između lopatica i trtičnu kost. Uz blago savijena kolena nagnite se unapred iz kukova, vodeći računa da šipka sve vreme dodiruje ove tri tačke. Zatim se vratite u uspravan položaj. Ova vežba uči pravilnom pretklonu i jača mišiće leđa i zadnje lože. Ponovite 10 puta.

Iskorak

Napravite iskorak jednom nogom unapred, dok istovremeno podižete šipku iznad glave. Vratite se u početni položaj i ponovite pokret drugom nogom. Vežba razvija ravnotežu, koordinaciju i snagu nogu i ramenog pojasa. Uradite po osam ponavljanja svakom nogom.

Istezanje

Šipku podignite iznad glave i držite je širokim hvatom. Bez uvrtanja tela lagano se nagnite u jednu, pa u drugu stranu. Zadržite položaj dve do tri sekunde. Ovom vežbom istežu se mišići bočne strane trupa i povećava pokretljivost kičme. Ponovite po osam puta na svaku stranu.

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