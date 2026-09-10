KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
Tiket sastavljen od mečeva iz fudbala, tenisa i bejzbola.
Četvrtak
16.00 Francuska - Švajcarska 3:0 (1,43)
19.00 Radnik - c. Zvezda 2&2-6 (1,53)
Ukupna kvota: 3,08
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