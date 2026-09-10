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KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

М. П.

10. 09. 2026. u 12:13

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Tiket sastavljen od mečeva iz fudbala, tenisa i bejzbola.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

FOTO: FK Crvena zvezda

Četvrtak

16.00 Francuska - Švajcarska 3:0 (1,43)

15.00 Poljska - Portugalija 3:0 (1,41)
19.00 Radnik - c. Zvezda 2&2-6 (1,53)

Ukupna kvota: 3,08

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