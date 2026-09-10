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PAKLENO IZNENAĐENJE ZA UKRAJINU: Asovi Zelenskog izgoreli kod Kijeva zajedno sa svojim letelicama

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10. 09. 2026. u 12:05

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VOJNI aerodrom u Vasiljkovu, gde je uništen avion MiG-29 Oružanih snaga Ukrajine, jedan je od najvećih centara za obuku stručnjaka ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, a napad na taj objekat predstavlja značajnu prekretnicu za rusku vojsku.

ПАКЛЕНО ИЗНЕНАЂЕЊЕ ЗА УКРАЈИНУ: Асови Зеленског изгорели код Кијева заједно са својим летелицама

DD Geopolitics/X/printscreen

Ovo je u ekskluzivnoj izjavi za ruske medije izjavio zaslužni vojni pilot i general-major Vladimir Popov.

Ministarstvo odbrane je prethodno saopštilo da su pripadnici ruske vojske uništili ukrajinski avion MiG-29 koji se nalazio na aerodromu Vasiljkov u Kijevskoj oblasti.

„Vasiljkov je nekadašnja vojna akademija u kojoj su se, još u sovjetsko doba, obučavali inženjeri i tehničari za vazduhoplovne jedinice. Nakon raspada SSSR-a, akademija je predata Ukrajini. Raspolagala je dobro uspostavljenom metodologijom, kvalitetnom bazom za obuku i aerodromom. Tokom rata to je bio borbeni aerodrom, u posleratnom periodu matični aerodrom, a zatim je postao baza akademije za obuku. Ovo detaljno objašnjavam kako bi svi shvatili da to nije samo običan aerodrom na kojem je uništen MiG-29”, istakao je Popov.

General-major nije isključio mogućnost da su, pored aviona MiG-29, na aerodromu u Vasiljkovu mogli biti stacionirani i avioni Su-25 i Su-27.

„Reč je o vazduhoplovno-tehničkoj bazi, odnosno centru za obuku vazduhoplovnog osoblja zaduženog za održavanje i podršku ukrajinskom ratnom vazduhoplovstvu. Naravno, ovo za nas predstavlja značajan pokazatelj”, dodao je Popov.

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