RECEPT ZA PUNJENE PAPRIKE: Miris i ukus srpskog septembra
SEPTEMBAR je mesec kada pijace preplave zrele, mesnate babure, a kuhinje širom Srbije zamirišu na najdraže jelo smene godišnjih doba.
Prave domaće punjene paprike, krčkane na tihoj vatri u gustom sosu od paradajza, predstavljaju krunu tradicionalnog srpskog ručka koji okuplja porodicu oko stola i najavljuje dolazak jeseni.
Sastojci:
- 10 do 12 srednjih paprika babura
- 500 grama mešanog mlevenog mesa (junetina i svinjetina)
- 1 glavica crnog luka
- 1 šolja pirinča (oko 100 grama)
- 1 jaje
- 2 čena belog luka
- 500 mililitara kuvanog paradajza
- 1 kašika aleve paprike
- So, biber i suvi začin po ukusu
- Malo ulja i jedna kašika brašna za zapršku
Priprema:
Paprike dobro operite, odsecite im vrhove sa peteljkama i pažljivo očistite unutrašnjost od semenki. Ostavite ih sa strane da se ocede.
U dubljem tiganju na malo ulja propržite sitno seckani crni luk dok ne postane staklast. Dodajte sitno seckani beli luk, a zatim i mleveno meso. Meso pržite tek toliko da promeni boju i postane rastresito.
Sklonite tiganj sa ringle, pa u smesu dodajte opran pirinač, jaje, alevu papriku, so, biber i suvi začin. Sve dobro izmešajte prstima ili varjačom kako bi se ukusi sjedinili.
Pripremljenom smesom punite paprike, ali vodite računa da ih ne prepunite do samog vrha, jer će pirinač tokom kuvanja nabubriti. Otvore paprika možete zatvoriti kolutovima svežeg paradajza ili krompira.
Paprike ređajte uspravno u duboku šerpu, jednu uz drugu, kako se ne bi prevrnule tokom kuvanja. Nalijte toplu vodu u šerpu tako da dopre do tri četvrtine visine paprika. Poklopite šerpu i kuvajte na umerenoj vatri oko sat vremena.
Kada su paprike skoro gotove, u posebnoj posudi pomešajte kuvani paradajz sa jednom kašikom brašna i malo vode, pa tom mešavinom prelijte paprike. Ostavite da se sve zajedno krčka na tihoj vatri još petnaestak minuta dok se sos ne zgusne.
Punjene paprike poslužite tople, uz kašiku kisele pavlake i domaći hleb.
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