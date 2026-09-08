NOVA NADA U BORBI PROTIV GOJAZNOSTI: Naučnici ispituju moć prirodne supstance

NAUČNICI prave bezbedno sredstvo protiv gojaznosti na bazi dihidrokvercetina, izjavila je direktorka Instituta za farmaciju „A. P. Neljubin“ Sečenovskog univerziteta Galina Ramenska.

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-Biljke su riznica aktivnih supstanci koje se mogu koristiti na nove načine. Na primer, dihidrokvercetin se ranije koristio samo kao antioksidans, a sada naši naučnici, zajedno sa kolegama iz inostranstva, proučavaju njegovu sposobnost da doprinese smanjenju telesne težine, istakla je ona.

Prema rečima zamenika predsednika Ruske akademije obrazovanja Genadija Oniščenka, Rusija nije među deset zemalja sa najvećim brojem ljudi koji pate od gojaznosti, ali je među vodećima po stopi rasta njihovog broja.

Prema kliničkim istraživanjima, ukoliko se sadašnji trendovi nastave, do 2030. godine 60 odsto svetske populacije imaće prekomernu telesnu težinu ili će biti gojazno.

sputnikportal.rs

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