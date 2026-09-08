JEDAN OD NAJJAČIH BOLOVA KOJE ČOVEK MOŽE DA OSETI: Sedam saveta kako da sprečite formiranje kamena u bubregu

DOK god traju vrućine u urološkim ambulantama beleži se veći broj pacijenata koji se javljaju zbog bubrežnih kamenaca.

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Razlog nije slučajan - visoke temperature dovode do pojačanog znojenja, organizam gubitečnost, a ako se ona ne nadoknadi u dovoljnoj meri, mokraća postajeznatno koncentrovanija. U takvim uslovima lakše dolazi do taloženjamineralnih soli iz kojih se vremenom formiraju kamenci.

Bubrežni kamenac može dugo da ne izaziva nikakve tegobe, ali kada počne da se pomera kroz mokraćne puteve nastaje bubrežna kolika, jedan od najjačih bolova koje čovek može da oseti. Bol se najčešće javlja iznenada u slabinskom delu leđa, širi se ka preponi i donjem delu stomaka, a često ga prate mučnina, povraćanje, učestalo mokrenje ili pojava krvi u mokraći.

Najveći rizik imaju osobe koje su već imale kamen u bubregu, jer se kod njih bolest često ponavlja. Veća verovatnoća postoji i kod ljudi koji nedovoljno piju vodu, imaju prekomernu telesnu težinu, jedu mnogo soli i namirnica bogatih životinjskim proteinima ili imaju određene metaboličke poremećaje. Leti se rizik dodatno povećava kod ljudi koji rade na otvorenom, bave se fizički zahtevnim poslovima ili intenzivno vežbaju, jer gube velike količine tečnosti znojenjem.

Stručnjaci upozoravaju da osećaj žeđi nije pouzdan pokazatelj da organizmu nedostaje voda. Kada osetimo žeđ, dehidracija je već počela. Zato je važno da se tečnost unosi ravnomerno tokom celog dana, posebno kada su temperature visoke.

Najvažnija mera prevencije jeste održavanje dovoljno razblažene mokraće. Dobar pokazatelj je njena boja - trebalo bi da bude svetložuta ili gotovo providna. Tamna mokraća najčešće ukazuje na to da organizmu nedostaje tečnost.

Ne čekajte žeđ

Pijte dovoljno vode tokom celog dana. Većini zdravih odraslih osoba tokom leta potrebno je najmanje dva do dva i po litra tečnosti dnevno, a pri velikim vrućinama ili fizičkom radu i više. Najbolji izbor je obična voda. Ne čekajte da osetite žeđ. Tečnost unosite u manjim količinama tokom dana, a ne odjednom.

Manji unos soli

Previše soli povećava izlučivanje kalcijuma mokraćom, čime raste rizik od stvaranja kamenaca. Manje dosoljavajte hranu i ograničite suhomesnate proizvode, grickalice i industrijski prerađenu hranu.

Smanjite meso

Velike količine crvenog mesa i iznutrica mogu doprineti stvaranju pojedinih vrsta kamenaca. Ishrana treba da bude raznovrsna, sa više povrća i voća.

Kalcijum umereno

Umeren unos kalcijuma iz hrane pomaže da se smanji apsorpcija oksalata u crevima. Ipak, rigidno ograničavanje mleka i jogurta bez preporuke lekara može da ima suprotan efekat.

"Ne" gaziranom

Budite oprezni sa zaslađenim gaziranim napicima. Oni nisu dobra zamena za vodu i kod pojedinih osoba mogu povećati rizik od nastanka kamenca.

Dodatna tečnost

Nadoknadite tečnost posle fizičke aktivnosti. Posle treninga ili rada na visokim temperaturama potrebno je popiti više vode nego uobičajeno.

Kilogrami

Održavajte zdravu telesnu težinu. Gojaznost je jedan od faktora koji povećavaju rizik od ponovnog stvaranja kamenca. Ako ste već imali kamenac, redovno odlazite na kontrole. Urolog može preporučiti analizu sastava kamenca, pregled mokraće i krvi, kao i poseban režim ishrane u zavisnosti od vrste kamenca.