BUDNI STE DO KASNO I VRTITE SE PO KREVETU? Ova 4 vitamina mogu da poprave san
NEDOSTATAK vitamina često se ne vidi na prvi pogled, ali može ozbiljno da utiče na kvalitet sna.
Ukoliko teško tonete u san, budite se tokom noći ili spavate previše, a opet ste umorni, razlog može da bude manjak nekoliko ključnih vitamina. Oni učestvuju u regulaciji hormona, radu mozga i stabilizaciji ritma spavanja, pa njihova neravnoteža lako remeti odmor.
Evo koja četiri vitamina najčešće prave problem.
VITAMINI B KOMPLEKSA
Manjak vitamina iz B grupe vrlo često prati nesanica. Posebno su važni B3, B5, B6, B9 i B12, jer učestvuju u radu nervnog sistema i stvaranju melatonina, hormona koji određuje ritam spavanja i buđenja. Ako se melatonin ne stvara u dovoljnoj meri, san postaje isprekidan i plitak.
Gde ih ima: mleko, jaja, piletina, riba, meso, spanać, kelj, leblebije, sočivo, jogurt, semenke.
VITAMIN C
Osim što jača imunitet, vitamin Cposredno utiče i na san. Česte infekcije, iscrpljenost i upale remete odmor, a dovoljno vitamina C stabilizuje organizam i smanjuje noćna buđenja. Antioksidansi iz ovog vitamina povoljno deluju i na nervni sistem, pa olakšavaju opuštanje pred spavanje.
Gde ga ima: citrusi, jagode, kivi, paprika, brokoli, paradajz, krompir, kupus.
VITAMIN D
Nedostatak vitamina D danas je veoma čest, jer malo vremena provodimo na suncu. Istraživanja pokazuju da su osobe sa nesanicom ili apnejom često u značajnom deficitu. Vitamin D utiče na stvaranje više hormona koji regulišu rad tela, pa i ciklus spavanja.
Gde ga ima: stvara u koži pod uticajem sunčevih zraka, a naznatno ga ima i u ribi, jajima, mlečnim proizvodima.
VITAMIN E
U menopauzi su česta noćna znojenja i valunzi koji prekidaju san. Vitamin E može da ublaži te tegobe i smanji broj buđenja noću. Zbog snažnog antioksidativnog dejstva povoljno utiče i na nervni sistem, pa pomaže stabilizaciju sna i kod drugih uzrasta.
Gde ga ima: avokado, orašasti plodovi, semenke, kivi, masline, mango, riba.
(Healthshots.com/Zdravlje.kurir.rs)
