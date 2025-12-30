SVE O ŠOKANTNIM ESTETSKIM TRENDOVIMA: Zašto bi neko želeo da izgleda kao mačka, a ne prirodno

ESTETSKE korekcije poslednjih godina su se pretvorile u nadmetanje ko ima punije usne, podignutije jagodice, više filera i botoksa...

Foto Pixabay free images

Često se odlazi predaleko, u drugu krajnost, pa danas mnogi žele da liče na mačku, a ne na osobu. Doktorka Milena Stojanović Matković, cenjeni beogradski dermatolog, objašnjava gde je granica između prirodnog i neprirodnog i koliko zaista treba menjati fizionomiju lica. Foto: Danilo Pavlović

Doktorka Milena Stojanović Matković, ugledni dermatolog, čiji je pristup podmlađivanju kože uvek holistički. "Ako je potrebno da se koža leči, mi je prvo lečimo. Ako je potrebno da naknadno izvedemo neki od estetskih tretmana, i to možemo da uradimo", kaže dr Milena, ističući već na početku priče da je koža izuzetno kompleksan organ. Samim tim, zahteva i poseban pristup.

Sve zastupljeniji estetski tretmani postali su deo redovne nege mnogih žena koje žele da što duže zadrže mladalački izgled. Međutim, nekad se ode i u krajnost, te nije teško zaključiti da je prirodno podmlađivanje – najmudriji izbor.

– Vodeća dva metoda su laseri i tretmani krvnom plazmom, procedure gde se prirodnim mehanizmima koža pokreće na regeneraciju. Laseri to rade fizičkim putem, a tretman plazmom injektovanjem, ali sopstvenih elemenata krvi. Znači, nema ubrizgavanja stranih supstanci. Zaista je sve prirodno, a rizici su minimalni ako se uradi na pravi način. Foto freepik.com

No, gde je granica između prirodnog i neprirodnog?

– Ako s jedne strane uzmemo činjenicu da svako ima pravo da izgleda kako želi, dok sa druge postoji nešto što je objektivno prihvatljivo ili neprihvatljivo, po meni je granica između prirodnog i neprirodnog vrlo jasna. Ali, vidim da mnogima nije, iz nekog razloga. Ne volim da preterano menjam prirodan izgled osobe, više sam pristalica toga da se koža isrcpi, da se regeneriše, da se kvalitet popravi, da se zategne i očisti od svih nepravilnosti – kaže doktorka Milena Stojanović Matković.

– Kada je u pitanju menjanje fizionomije lica, to treba raditi samo u meri da se vrati u prethodno bolje stanje. Kako žena stari, normalno da se koža istanjuje, da se pojavljuju bore i pigmentacija... Sve to moramo da vratimo malo unazad, a da se i dalje držimo prirodnih karakteristika lica, jer je, na kraju krajeva, to jedino i autentično, zar ne?

– Postoji sindrom telesne dizmorfije, gde osoba nerealno percipira svoje osobine i izgled, i apsolutno nema realnu sliku o tome. Mi smo tu da je razuverimo. Primer za to može biti botoks, koji je u praksi najzaslužniji za neprirodan izgled lica, i kog se žene de facto najviše boje. Ranije, kada se uradi oštro podignuta obrva, to se smatralo vrstom neželjene reakcije, lošim estetskim rezultatom, a danas se to zove "cat eye". Dakle, nešto što je nekada bilo neželjeno, sada je poželjno i traži se. Zašto bi neko želeo da izgleda kao mačka, a ne prirodno, to je više pitanje za psihijatra, nego za dermatologa – kaže doktorka.

