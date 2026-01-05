ŠOK U HUMSKOJ! Posle Tajrika DŽonsa ode još jedan stranac iz Partizana?

ČINILO se da će samo Tajrik Džons napustiti Partizan, ali...

FOTO: ATA Images

Šok u Humskoj! Dvejn Vašington mogao bi u toku dana da napusti Partizan, pošto su za njegove usluge ozbiljno zagrizli Makabi iz Tel Aviva i Bajern Minhen.

Prema informacijama koje prenosi dobro upućeni košarkaški insajder Mateo Andreani, dva evroligaška velikana ušla su u trku za potpis američko-nemačkog beka, koji je ove sezone među najefikasnijim igračima crno-belih.

Vremena za realizaciju posla gotovo da nema, jer je 5. januar krajnji rok za odjavu i registraciju igrača u okviru takozvanih last-minute transfera, pred 20. kolo Evrolige. Od sutra će klubovi moći da angažuju samo košarkaše van Evrolige, odnosno iz NBA, Razvojne lige ili drugih takmičenja, što znači da bi rasplet mogao uslediti vrlo brzo.

- Makabi iz Tel Aviva i Bajern Minhen pokazali su interesovanje za Dvejna Vošingtona iz Partizana. Obe strane pokušaće da realizuju transfer u poslednjem trenutku, iako je dogovor izuzetno komplikovan zbog kratkog roka za transfere između evroligaških klubova. Krajnji rok ističe danas“, navodi pomenuti izvor.

Maccabi Tel Aviv and Bayern Munich express interest in Duane Washington of Partizan Belgrade.



Both they'll try a last-minute move.

Difficult deal, especially with the limited time available for EuroLeague club-to-club transfers.



Deadline today. pic.twitter.com/cIvtLtgc9c — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) January 5, 2026

Bivši igrač Finiksa i Indijane nije otputovao sa ekipom Partizana u Monako, gde crno-beli sutra igraju evroligaški meč protiv istoimenog rivala (19.30, Arena premijum 1), a razlog su, navodno, zdravstveni problemi. Takođe, uočljivo je da je Vošington od dolaska novog trenera Đoana Penjaroje imao skromniju minutažu u poređenju sa periodom kada je ekipu predvodio Željko Obradović, što bi mogla biti jedna od naznaka potencijalnog transfera.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu