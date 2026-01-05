"U REGIONU SE VODI NAJPRLJAVIJA KAMPANJA PROTIV SRBIJE" Vučić: Učinićemo sve da sačuvamo mir
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da će Srbija učiniti sve da se sačuva mir u regionu iako se, kako je rekao, protiv Srbije vodi najprljavija hajka i kampanja u Prištini i Zagrebu, ali i u Sarajevu i Podgorici.
Naveo je da se pripremaju ''velike oluje'' u svetu, da svi svima prete i da niko ni sa kim neće da razgovara, a da se protiv Srbije u čitavom regionu vodi najprljavija kampanja i hajka, ne samo u Prištini, Zagrebu, već i u Sarejvu i u Podgorici.
- Ne postoji laž nabrutalnija koju nisu izmislili protiv mene i protiv Srbije, uvek je okrivljujući sa sve, izmišljajući takve nebuloze i neistine, da ne možete da poverujete i pitate se uvek šta je cilj tim ljudima, zašto to rade, a odgovora na to nema - rekao je Vučić.
Naglasio je da je Srbija uvek spremna da se razgovora o neistinama koje se šire i o prošlosti koja je, kako je rekao, bolna i za Srbe i za Bošnjake i sve druge narode.
- Spremni smo uvek da razgovaramo i sa Bošnjacima, Hrvatima i svma drugima o tome kakva će nam biti budućnost jer je mir najvažniji, ali mi dobro razumemo novi vojni savez stvoren između Zagreba, Tirane i Prištine. nije on stvaran ni protiv bilo koga drugog nego protiv Srbije i ne treba nikog da obmanjujemo i da mislimo da je to vest za jedan ili dva dana - kazao je Vučić.
Dodao je da je jasan i vidljiv pokušaj Zagreba da stavi Podgoricu pod svoju potpunu kontrolu i da sve uključi u opštu antisrpsku politiku.
Naglasio je da će Srbija dati sve od sebe da se sačuva mir, a da mir može da se sačuva ako Srbija bude dovoljno odvraćajući faktor za sve one koji u budućnosti planiraju da je ugroze.
Vučić je rekao da Srbiju već četiri godine, od prvog dana sukoba između Rusije i Ukrajine, optužuju da želi da napadne nekog u regionu, a da Srbija nikog nije napala niti to planira.
- Zato kažem da hoćemo da razgovaramo i da hoćemo mir - poručio je Vučić.
Preporučujemo
"NAPADI NA SRBIJU NISU PROFESIONALIZAM": Gordana Uzelac odgovorila Veljkoviću
05. 01. 2026. u 20:41
OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.
05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59
MADURO SE NA ENGLESKOM OBRATIO AMERIČKIM AGENTIMA: Pogledajte šta im je rekao (VIDEO)
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro je helikopterom stigao na Menhetn, nakon čega je konvojem prebačen u Pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, ozloglašeni zatvor opisan kao „odvratan“ sa „zastrašujućim“ uslovima. Tamo su ostali pevač R. Keli, Gislejn Maksvel i Sem Bankman-Frid.
04. 01. 2026. u 08:58
AKO VAM AUTO PROKLIZA: Savet automobiliste koji može spasiti živote - kako bezbedno voziti po SNEGU
ČEDOMIR Brkić objasnio je kako vozači treba da pravilno očiste automobile nakon snežnih padavina, ali i kako da voze, upravljaju i ponašaju se u saobraćaju.
05. 01. 2026. u 19:27
Komentari (0)