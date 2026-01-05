Politika

"U REGIONU SE VODI NAJPRLJAVIJA KAMPANJA PROTIV SRBIJE" Vučić: Učinićemo sve da sačuvamo mir

Новости онлине

05. 01. 2026. u 13:48

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da će Srbija učiniti sve da se sačuva mir u regionu iako se, kako je rekao, protiv Srbije vodi najprljavija hajka i kampanja u Prištini i Zagrebu, ali i u Sarajevu i Podgorici.

У РЕГИОНУ СЕ ВОДИ НАЈПРЉАВИЈА КАМПАЊА ПРОТИВ СРБИЈЕ Вучић: Учинићемо све да сачувамо мир

Foto: Printscreen/Tanjug

Naveo je da se pripremaju ''velike oluje'' u svetu, da svi svima prete i da niko ni sa kim neće da razgovara, a da se protiv Srbije u čitavom regionu vodi najprljavija kampanja i hajka, ne samo u Prištini, Zagrebu, već i u Sarejvu i u Podgorici.

- Ne postoji laž nabrutalnija koju nisu izmislili protiv mene i protiv Srbije, uvek je okrivljujući sa sve, izmišljajući takve nebuloze i neistine, da ne možete da poverujete i pitate se uvek šta je cilj tim ljudima, zašto to rade, a odgovora na to nema - rekao je Vučić.

Naglasio je da je Srbija uvek spremna da se razgovora o neistinama koje se šire i o prošlosti koja je, kako je rekao, bolna i za Srbe i za Bošnjake i sve druge narode.

- Spremni smo uvek da razgovaramo i sa Bošnjacima, Hrvatima i svma drugima o tome kakva će nam biti budućnost jer je mir najvažniji, ali mi dobro razumemo novi vojni savez stvoren između Zagreba, Tirane i Prištine. nije on stvaran ni protiv bilo koga drugog nego protiv Srbije i ne treba nikog da obmanjujemo i da mislimo da je to vest za jedan ili dva dana - kazao je Vučić.

Dodao je da je jasan i vidljiv pokušaj Zagreba da stavi Podgoricu pod svoju potpunu kontrolu i da sve uključi u opštu antisrpsku politiku.

Naglasio je da će Srbija dati sve od sebe da se sačuva mir, a da mir može da se sačuva ako Srbija bude dovoljno odvraćajući faktor za sve one koji u budućnosti planiraju da je ugroze.

Vučić je rekao da Srbiju već četiri godine, od prvog dana sukoba između Rusije i Ukrajine, optužuju da želi da napadne nekog u regionu, a da Srbija nikog nije napala niti to planira.

- Zato kažem da hoćemo da razgovaramo i da hoćemo mir - poručio je Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
Svet

0 21

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike

SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.

05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVE ZA VAŠE ZDRAVLJE NA JEDNOM MESTU - Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima

SVE ZA VAŠE ZDRAVLjE NA JEDNOM MESTU - Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima