U OVOME SVI GREŠE KADA KUVAJU ČAJ OD ŠIPKA: Tako mu uništavaju sve vitamine
SVI volimo čaj od šipka, a niko ne zna da ga skuva pravilno – ova jedna stvar mu uništava sve vitamine!
Prvo, da biste napravili savršeni čaj od šipka, potrebno je odabrati pre svega kvalitetan, osušen šipak. Pre kuvanja, preporučuje se da plodove blago zdrobite (ako već nije prethodno samleven) kako bi otpustili što više ukusa i hranljivih sastojaka prilikom pripreme.
Šipak se stavlja u hladnu vodu i zagreva polako, bez naglog ključanja, kako bi se sačuvale sve njegove korisne supstance. Čim voda krene da „baca ključ“ i počne da „šišti“, čaj se sklanja sa ringle i poklopljen ostavlja da stoji oko pola sata. Ovo vreme omogućava da šipak u potpunosti oslobodi svoju bogatu aromu i prepoznatljiv kiselkast ukus.
Kada je čaj gotov, procedi se kako bi se uklonili komadići ploda i napitak je spreman za serviranje. Po želji, možete dodati malo meda ili limuna, što će dodatno naglasiti njegovu osvežavajuću notu.
Ovaj prirodni napitak, bogat vitaminom C i antioksidansima, idealan je za hladne dane kada je vašem organizmu potrebna dodatna zaštita i toplina.
Pravilno pripremljen čaj od šipka nije samo zdrav već i pravo uživanje za sva čula, navodi Krstarica.
