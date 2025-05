VAŽNO JE KAKO UZIMATE TERAPIJU Savet astmatičarima: Ispravite leđa kada udišete lek iz pumpice

ASTMA je jedna od najmasovnijih hroničnih bolesti, od koje, kako se procenjuje, boluje 300 miliona ljudi.

Foto Shutterstock

Stručnjaci upozoravaju da raste broj obolelih od ove respiratorne bolesti, pogotovo među decom i ukazuju da je pravilna primena propisane terapija ključna za držanje oboljenja pod kontrolom, pogotovo sada u sezoni polenskih alergija. U suprotnom, ukoliko se astma ne leči dobro, disajne tegobe postaju sve učestalije, tačnije svakodnevne, jer dolazi do oštećenja bronhija i to stanje je tada nepovratno.

Da bi astmatičari bolje bili upoznati sa pravilima primene terapije, Farmaceutska komora Srbije je još 2022. u apotekama širom Srbije posebno obučila farmaceute koji pomažu osobama koje žive sa astmom.

- Dešava se da pacijenti koriste pumpice i po 20 godine, ali i dalje prave greške u njenoj upotrebi - kaže Sonja Stoiljković iz Farmacentske komore Srbije. - Mi nađemo bar dve ili tri greške u celoj proceduri njenog korišćenja, jer je to nekih možda desetak koraka koje bi trebalo da se odrade pravilno u nizu.

U apotekama širom Srbije trenutno radi 113 tih savetnika, a njihova imena, kao i grad u kojem se nalaze mogu da se pronađu na sajtu Farmaceutske komore Srbije.

Foto Shutterstock

- Različite greške se dešavaju u korišćenju pumpice, kao što je nepravilno držanje leđa, jer ona bi trebalo da budu uspravna, da bi pluća bila u pravilnom položaju - rekla je Stoiljkovićeva. - Veoma je važno i da se izdahne do kraja, ali ne u pumpicu nego sa strane da bi onda mogao da se uradi jedan udah, odnosno da se sva doza leka pokupi iz pumpice. Jer, ako se ne uzme dovoljna doza leka, astma može da se pogorša. Nakon udisaja trebalo bi da se zadrži dah 10 sekundi, isperu usta i grlo sa kortikosteroidom, i očisti usnik suvom krpom.

Savetnik za astmu je stalno dostupan pacijentima, jer usluga koju pružaju ne može da se obavi samo jednom, poput one koja se daje za antibiotike ili vakcinaciju.

Pogrešno uverenje OTKAD je farmaceutska komora Srbije obučila savetnike po apotekama pružila je usluge za više od hiljadu osoba sa astmom. - Analizom podataka primetili smo da mnoge osobe sa astmom veruju da je njihova bolest pod kontrolom, iako to nije slučaj - napominje Sonja Stoiljković i dodaje da je kod nekih uzrok bila nepravilna primena pumpica, iako su verovali da ih pravilno koriste, kod drugih je razlog bio izloženost nekim provocirajućim faktorima, za koje nisu bili svesni da im smetaju - određena hrana, kućni ljubimci, neki lekovi protiv bolova ili za lečenje kardioloških problema.

- Pacijenti sa astmom su hronični pacijenti i pri svakom podizanju terapije recimo na mesečnom nivou mi možemo da pričamo o nečemu, odnosno o jednom segmentu koji je nama bitan - upućuje Sonja Stoiljković. - Jednom pričamo o terapiji, drugi put pričamo o okidačima koji dovode do pogoršanja, treći put pričamo o kvalitetu života, tako da je to nešto što traje. Takođe, kada osoba sa astmom ima blaže zdravstvene tegobe, poput glavobolje, dijareje, prehlade, savetnik za astmu će objasniti kako da ublaži tegobe, a da pritom ne dođe do pogoršanja bolesti.

Na jutjub-kanalu Farmaceutske komore Srbije pacijenti mogu da pronađu i video uputstva za pravilnu primenu pumpice.