PRETHODNIH dana Crna Gora se našla na udaru jakog nevremena. Najkritičnije je bilo u četvrtak i petak. Širom zemlje bilo je obilne i jake kiša sa pljuskovima i grmljavinom. Zabeležene su i oluje sa grmljavinom.

Foto: Printskrin Facebook TravelMontenegro.me / TV E

Najobilnijih padavina bilo je u južnim, centralnim i zapadnim predelima Crne Gore i na primorju.

U mnogim predelima pali je od 30 do 100 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i više od 200 litara, naročito na širem području Nikšića, Kolašina, Podgorice, Herceg Nove i Boke Kotorske.

Rekorder su Cetinje i Crkvice, gde je palo i do 300 litara.

Mnogi delovi Cetinja su poplavljeni.Ovo je količina koja u većem delu Srbije i u Beogradu u proseku padne za pola godine.

Obilne padavine dovele su urbanih i bujičnih poplava, klizišta i odrona.

Mnogi putni pravci su bili pogođeni odronom i klizištem, naročito na deonicama Cetinje - Budva, Podgorica - Nikšić, Podgorica - Kolašin, dok je na putu Podgorica - Sutomore bio poplavljen deo preko Skadarskog jezera, a jezero je bukvalno preplavilo put, dok su jaki talasi usled juga udarali svom snagom o put.

Širom zemlje duvao je olujni južni vetar, pričinjena je i materijalna šteta.

U Boki Kotorskoj zabeležena je i morska pijavica.

Saobraćajnice u Podgorici su bile pod vodom.

Oluja je poplavila i Kotor, dok su se u Ulcinju slivale bujice.

Olujni južni vetar od 100 km/h podigao je višemetarske talase, koji su poplavili plaže i priobalna područja.

Bilo je i vrlo toplo, uz temperature do 18 stepeni, a kiša je padala i na najvišim planinama na severu.

Jučerašnji dan doneo je zahlađenje i smirivanje vremena na jugu zemlje, dok je sever zemlje zavejao sneg, a tempeatura opala na 0°C.

Narednih dana na severu biće ledeno, uz temperature ujutro i do -15 stepeni, tokom dana u minusu.

Hladno će biti i na jugu, ujutro uz mraz.

(Telegraf.rs)

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