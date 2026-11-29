SVE veća zabrinutost zbog mogućeg obnavljanja sukoba između Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela podstakla je rast interesovanja za izgradnju privatnih skloništa i sigurnih prostorija u luksuznim stambenim objektima, školama i infrastrukturi u zemljama Persijskog zaliva, dok specijalizovane kompanije beleže povećan broj upita imućnih klijenata i investitora, piše danas Blumberg.

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U analizi agencije se navodi da se izgradnja skloništa ispod luksuznih kuća ili škola u finansijskim centrima Zaliva donedavno smatrala preteranom merom, budući da su se ti gradovi godinama predstavljali kao sigurna i stabilna utočišta u nestabilnom regionu, privlačeći preduzetnike i stručnjake povoljnim poreskim uslovima i visokim stepenom bezbednosti.

Međutim, takva percepcija poljuljana je ranije ove godine, kada je Iran ispalio hiljade projektila na bogate susedne zemlje u Persijskom zalivu, kao odgovor na američke i izraelske napade na Islamsku Republiku.

Kompanije specijalizovane za izgradnju i opremanje skloništa navode da dobijaju sve više upita od imućnih vlasnika nekretnina i investitora, iako je broj konkretnih projekata i dalje mali, a većina se nalazi u početnoj fazi planiranja. "Pre šest meseci u regionu nije bilo posla, a sada interesovanje stiže sa svih strana", izjavio je izvršni direktor kompanije "Atlas Survival Shelters" Ron Habard.

Ova promena, prema ocenama agencije, deo je šireg preispitivanja bezbednosnih potreba u uslovima porasta oružanih sukoba širom sveta. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), gde je lična bezbednost dugo bila jedan od ključnih faktora privlačnosti zemlje za strane investitore i stanovnike, takve mere zaštite tradicionalno su delovale kao nešto što je daleko od svakodnevnog života. Kompanije koje širom sveta ojačavaju objekte radi zaštite od eksplozija, projektila i drugih pretnji uočavaju poslovne mogućnosti na tržištu Zaliva, iako je ono za sada ograničeno i uglavnom usmereno na imućne vlasnike nekretnina i investitore.

Američka kompanija "Hardened Structures", koja od 2013. godine radi na izgradnji skloništa za državne institucije i imućne klijente u UAE, saopštila je da trenutno ima šest privatnih skloništa u različitim fazama planiranja. Pre izbijanja sukoba, kompanija je takav objekat gradila u proseku jednom u pet godina. Takvi objekti mogu biti projektovani tako da izdrže balističke udare i eksplozije, ali i da pruže zaštitu od hemijskih, bioloških i radioloških pretnji. Habard smatra da veći potencijal postoji u ojačavanju jedne prostorije betonskim zidovima, sistemom za filtriranje vazduha i gasonepropusnim vratima, što bi, prema njegovoj proceni, povećalo cenu izgradnje nove kuće za oko 50.000 dolara.

Nader Abazid, osnivač kompanije "Argus" sa sedištem u Dubaiju, koja pruža usluge imućnim klijentima zainteresovanim za izgradnju luksuznih sigurnih prostorija u stambenim objektima, rekao je da sada dobija dva do tri upita nedeljno. Potencijalno tržište, međutim, ne ograničava se na privatne stambene objekte.

Škole i operateri kritične infrastrukture takođe preispituju svoju izloženost mogućim napadima, što bi moglo da otvori znatno veće tržište koje obuhvata učionice, aerodrome i centre za obradu podataka. To je posebno značajno za privrede zemalja Zaliva, koje su uložile velika sredstva u razvoj infrastrukture za veštačku inteligenciju, ali i u sektore avio-saobraćaja, putovanja i turizma.