NOVI TREND MEĐU MILIONERIMA U UAE I ZALIVU: Zbog straha od projektila luksuzne kuće dobijaju bunkere
SVE veća zabrinutost zbog mogućeg obnavljanja sukoba između Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela podstakla je rast interesovanja za izgradnju privatnih skloništa i sigurnih prostorija u luksuznim stambenim objektima, školama i infrastrukturi u zemljama Persijskog zaliva, dok specijalizovane kompanije beleže povećan broj upita imućnih klijenata i investitora, piše danas Blumberg.
U analizi agencije se navodi da se izgradnja skloništa ispod luksuznih kuća ili škola u finansijskim centrima Zaliva donedavno smatrala preteranom merom, budući da su se ti gradovi godinama predstavljali kao sigurna i stabilna utočišta u nestabilnom regionu, privlačeći preduzetnike i stručnjake povoljnim poreskim uslovima i visokim stepenom bezbednosti.
Međutim, takva percepcija poljuljana je ranije ove godine, kada je Iran ispalio hiljade projektila na bogate susedne zemlje u Persijskom zalivu, kao odgovor na američke i izraelske napade na Islamsku Republiku.
Kompanije specijalizovane za izgradnju i opremanje skloništa navode da dobijaju sve više upita od imućnih vlasnika nekretnina i investitora, iako je broj konkretnih projekata i dalje mali, a većina se nalazi u početnoj fazi planiranja. "Pre šest meseci u regionu nije bilo posla, a sada interesovanje stiže sa svih strana", izjavio je izvršni direktor kompanije "Atlas Survival Shelters" Ron Habard.
Ova promena, prema ocenama agencije, deo je šireg preispitivanja bezbednosnih potreba u uslovima porasta oružanih sukoba širom sveta. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), gde je lična bezbednost dugo bila jedan od ključnih faktora privlačnosti zemlje za strane investitore i stanovnike, takve mere zaštite tradicionalno su delovale kao nešto što je daleko od svakodnevnog života. Kompanije koje širom sveta ojačavaju objekte radi zaštite od eksplozija, projektila i drugih pretnji uočavaju poslovne mogućnosti na tržištu Zaliva, iako je ono za sada ograničeno i uglavnom usmereno na imućne vlasnike nekretnina i investitore.
Američka kompanija "Hardened Structures", koja od 2013. godine radi na izgradnji skloništa za državne institucije i imućne klijente u UAE, saopštila je da trenutno ima šest privatnih skloništa u različitim fazama planiranja. Pre izbijanja sukoba, kompanija je takav objekat gradila u proseku jednom u pet godina. Takvi objekti mogu biti projektovani tako da izdrže balističke udare i eksplozije, ali i da pruže zaštitu od hemijskih, bioloških i radioloških pretnji. Habard smatra da veći potencijal postoji u ojačavanju jedne prostorije betonskim zidovima, sistemom za filtriranje vazduha i gasonepropusnim vratima, što bi, prema njegovoj proceni, povećalo cenu izgradnje nove kuće za oko 50.000 dolara.
Nader Abazid, osnivač kompanije "Argus" sa sedištem u Dubaiju, koja pruža usluge imućnim klijentima zainteresovanim za izgradnju luksuznih sigurnih prostorija u stambenim objektima, rekao je da sada dobija dva do tri upita nedeljno. Potencijalno tržište, međutim, ne ograničava se na privatne stambene objekte.
Škole i operateri kritične infrastrukture takođe preispituju svoju izloženost mogućim napadima, što bi moglo da otvori znatno veće tržište koje obuhvata učionice, aerodrome i centre za obradu podataka. To je posebno značajno za privrede zemalja Zaliva, koje su uložile velika sredstva u razvoj infrastrukture za veštačku inteligenciju, ali i u sektore avio-saobraćaja, putovanja i turizma.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
KURTI NAPAO SRBIJU U TIRANI, MAVRIĆ SA OSMEHOM U NjEGOVOM DRUŠTVU: "Put ka preokretu otvoren sa novom vladom iz studentskog pokreta"
LAŽNI kosovski premijer Aljbin Kurti iskoristio je priliku da ponovo napadne Srbiju na samitu lidera posvećenom Planu rasta Evropske unije za Zapadni Balkan u Tirani. Samitu je prisustvovao i potpredsednik Narodne skupštine Adem Mavrić.
28. 11. 2026. u 13:07
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
HIT PITANjE NA MREŽAMA: Da li Radomir Saičić fenira obrve (FOTO)
DANAS je akademik Radomir Saičić predstavljen kao kandidat Studentske liste za predsednika Srbije, a društvene mreže su se usijale od komentara zbog jednog detalja.
27. 11. 2026. u 16:32
Komentari (0)