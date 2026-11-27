AUTOMOBIL supruge pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) Nebojše Jankovića uništen je u eksploziji koja se dogodila ispred njegove porodične kuće u podgoričkom naselju Zlatica.

Foto: Uprava policije Crne Gore

Naprava je aktivirana oko četiri sata posle ponoći, a u detonaciji je pričinjena velika materijalna šteta. U incidentu nije bilo povređenih.

Iz UIKS-a su saopštili da se aktiviranje eksplozivne naprave može dovesti u vezu sa pojačanim aktivnostima koje je ta uprava u prethodnom periodu sprovodila prema zatvorenicima. Poručili su da će, uprkos aktivnostima usmerenim prema njihovim službenicima, nastaviti da sprovode aktivnosti usmerene na očuvanje reda, discipline i bezbednosti ustanove.

Policijski službenici obavili su uviđaj, a istraga se vodi u saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici, kako bi se utvrdile sve okolnosti napada, identifikovao počinilac i rasvetlili motivi.

Iz Uprave policije saopšteno je da se krivično delo počinjeno na štetu službenika UIKS-a dovodi u vezu sa njegovim profesionalnim radom i angažmanom u procesu rukovođenja zatvorskom upravom u Spužu. Policija je najavila da će, u saradnji sa organima obaveštajno-bezbednosnog sektora i službenicima UIKS-a, dati odgovor na napad koji, kako su istakli, ne tretiraju samo kao napad na službenika već i napad na borbu protiv organizovanog kriminala.

Zastrašivanje IZ policije su pružili podršku Jankoviću, poručujući da će svi raspoloživi resursi biti usmereni na zaštitu policijskih službenika i zaposlenih u UIKS-u koji obavljaju odgovorne poslove. Naglasili su da kriminalne poruke zastrašivanja neće umanjiti odlučnost institucija da nastave borbu protiv kriminala.

Činjenica da je eksploziv aktiviran ispred kuće jednog od rukovodilaca zatvorske uprave otvara ozbiljno pitanje bezbednosti državnih službenika koji sprovode mere prema zatvorenicima, među kojima su i pripadnici organizovanih kriminalnih grupa.

Ovaj događaj dolazi u trenutku kada je bezbednosna situacija u Crnoj Gori ponovo u fokusu javnosti, posebno nakon izjave ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića o tome da li su građani bezbedniji nego pre tri godine.

- Jedna od ključnih komparativnih prednosti Crne Gore jeste osećaj građana kada je u pitanju bezbednost. Trebalo bi pitati građane da li se osećaju bezbedno kada šetaju ulicama - kazao je Šaranović.

Kao argument naveo je da na ulicama nema ljudi pod punom policijskom ili vojnom opremom, kao u pojedinim evropskim i svetskim državama.

Međutim, Šaranovićeva ocena bezbednosne situacije dolazi nakon što su Crnu Goru za svega 48 sati potresla dva ubistva. U Nikšiću je ubijen Darko Vicković (46), a na Cetinju likvidiran Miloš Đuričković (56). Obojica su se, prema policijskim evidencijama, dovodila u vezu sa škaljarskim kriminalnim klanom.