NEMA UCENE? Milanović i Milatović nastavljaju buran sukob Crne Gore i Hrvatske
PREDSEDNIK Hrvatske Zoran Milanović danas je odbacio tvrdnju crnogorskog kolege Jakova Milatovića da hrvatsko insistiranje na dogovoru o granici pre zatvaranja evropskih pregovora "izgleda kao ucena", ocenivši da je reč o "komplikovanom" pitanju o kojem se mora razgovarati.
Milatović je u sredu iz Brisela nazvao "ucenom" hrvatsko insistiranje na rešavanju graničnog pitanja s Crnom Gorom pre zatvaranja pregovora s EU. Podgorica želi da se taj proces završi do kraja godine.
Milanović i Milatović danas učestvuju na sastanku Procesa Brdo Brioni u Ohridu, gde su, rekao je hrvatski predsednik, kao i ranije, razgovarali i o toj temi.
"O uceni se ovde sasvim sigurno ne radi, jer ovo o čemu se ovde govori i želi sugerisati ne može imati elemente ucene, eventualno iznude, ali ni iznude", rekao je Milanović.
Naglasio je da je to pitanje komplikovano i "možda malo kasno stavljeno na dnevni red", ali je nešto o čemu će se "morati ozbiljno razgovarati".
U duhu sukoba Pantovčaka i Banskih dvora o ustavom određenom zajedničkom oblikovanju i provođenju spoljne politike dva brda, Milanović je rekao da ga o pitanju razgraničenja "niko nije konsultovao, pa zašto bi to i komentirao dublje", prenosi Hina.
Hrvatski premijer Andrej Plenković dan ranije je poručio da Crna Gora neće zatvoriti pregovore u poglavlju 31 - Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika, dok se ne reši pitanje razgraničenja na kopnu.
Upozorio je da će svako dovođenje u pitanje kopnene granice Hrvatska pročitati kao "teritorijalne pretenzije Crne Gore prema njoj", eksplicitno misleći na Prevlaku.
Milatović je pak u sredu najavio da će Podgorica uskoro poslati Zagrebu predlog celovitog rešenja granice na kopnu i na moru, a ako ga Hrvatska ne prihvati, preostaje međunarodni sud ili arbitraža.
Plenković je rekao da arbitraža ne dolazi u obzir. Naglasio je da Hrvatska insistira da se to sada reši jer privremeni režim traje već više od 20 godina.
(Tanjug)
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