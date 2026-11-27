VLADA Crne Gore donela je danas dve odluke kojima se obezbeđuje finansijsko obeštećenje za bivše hrvatske zatočenike logora Morinj (njih oko 250) gde niko nije stradao, kao i za porodice ubijenih i preživelih crnogorskih državljana, pripadnika rezervnog sastava bivše JNA, u zloglasnom sabirnom centru Lora kod Splita i logora na području Ljubuškog i Mostara.

V.K.

Zvanična Podgorica tako je ispunila još jedan od osam ucenjivačkih zahteva komšija iz Zagreba u okviru završnice pristupnih pregovora sa Evropskom unijom i odblokiranja pregovaračkog poglavlja 31 (spoljna, bezbednosna i odbrambena politika), kojim je predviđena ukupna isplata od oko 18,5 miliona evra! Ovo je drugo obeštećenje jer je logorašima ranije isplaćeno 1,5 miliona po osnovu sudskih presuda, pa je sada preostalo da se u držvni budžet Hrvatske slije preostalih 17 miliona evra.

Prema nezvaničnim saznanjima ovaj predlog na Vladi je delegirao ministar pravde Bojan Božović (Pokret Evropa sad), a ovlašćen da sve to overi je šef crnogorske diplomatije Ervin Ibrahimović, lider Bošnjačke stranke. Ugovorom i pratećim protokolom utvrđeno je obeštećenje koje se odnosi na lica lišena slobode i mučena u logorima, kao i na naslednike lica čija se smrt može neposredno dovesti u vezu sa boravkom u logoru.

- Ovo je novi zločin nad našim saborcima, jer ponovo su nagrađeni oni koji su pucali na njih na dubrovačko-hercegovačkom ratištu kad se branila Jugoslavija - kazao je za „Novosti“ ogorčeni Radan Nikolić, predsednik Udruženja boraca ratova od 1990. Crne Gore.

S druge strane, predsednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić kazao je da su stradalnici iz logora Lora ostali bez života, a njihove porodice bez najbližih. On je odao zahvalnost svim članovima Vlade koji su radili na tome da se pokuša jedan deo te velike nepravde koja je učinjena građanima Crne Gore koji su stradali u građanskom ratu na monstruozan način, pronađe neka vrsta obeštećenja.

PONIŽAVANjE Pored obeštećenja logoraša Morinj, Hrvatska je od vlasti u Crnoj Gori, između ostalog tražila i očuvanje ploče u Morinju, procesuiranje odgovornih za ratne zločine te rešavanje pitanja nestalih hrvatskih državljana (njih 14). U oktobru ove godine Crna Gora je donela odluku o očuvanju morinjske ploče i promeni imena gradskog bazena u Kotoru „Zoran Džimi Gopčević“.

- Ne bih voleo da neko pomisli da je Crna Gora izmirila dug prema onima koje je poslala u tragične događaje. Svi koji su se odazvali pozivu i stradali poštovali su tadašnji Ustav SFRJ. Iz Crne Gore je mnogo ljudi izgubilo živote. Velika su stratišta bila u Bosni i Hercegovini. Bilo, ne ponovilo se - rekao je Mandić novinarima u Skupštini Crne Gore.

Potpredsednik Vlade Budimir Aleksić rekao je da se Crna Gora suočila sa teškim ogrešenjem o svoje stradale državljane.

- Iako se stravični zločini nisu desili na tlu Crne Gore, oni su bili crnogorski držvljani koje je tadašnja vlast poslala u ratni vrtlog, a potom ih prepustila zaboravu što predstavlja jedan od najnečovečnijih činova u modernoj istoriji Crne Gore - kazao je Aleksić.