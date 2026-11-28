U CRNOJ Gori je lociran i lišen slobode N. K. (54), kojeg Sjedinjene Američke Države potražuju zbog šest krivičnih dela, saopštavaju iz MUP-a Crne Gore.

Foto: Printskrin/Jutjub/ Primorski Portal

Dodaju da je hapšenje izvedeno u zajedničkoj, koordinisanoj akciji Uprave policije i Federalnog istražnog biroa (FBI).

Policijski službenici FAST tima za međunarodne ciljane potrage NCB Interpola Podgorica sinoć su, na osnovu prethodno razmenjenih operativnih i obaveštajnih podataka sa partnerskom službom Federalnog istražnog biroa (FBI), u Podgorici locirali međunarodno traženo lice N. K. i lišili ga slobode, postupajući po međunarodnoj poternici raspisanoj za njim.

Međunarodnu poternicu raspisao je NCB Interpola Vašington, na zahtev Federalnog istražnog biroa (FBI), a na osnovu naredbe Okružnog suda za istočni okrug Njujorka.

Imenovani se potražuje radi krivičnog gonjenja zbog sumnje da je počinio šest krivičnih dela, i to: dva krivična dela razbojnička krađa u saizvršilaštvu, krivično delo zloupotreba pasoša, krivično delo teška krađa identiteta, krivično delo zelenašenje i krivično delo zelenašenje u saizvršilaštvu.

Akcija crnogorske policije i FBI: U Podgorici uhapšen begunac koga SAD potražuju zbog šest krivičnih dela https://t.co/taX3SzsWHI — N1 Beograd (@n1srbija) November 28, 2026

Za svako od navedenih krivičnih dela pojedinačno, prema zakonodavstvu Sjedinjenih Američkih Država, zaprećena je kazna zatvora do 20 godina.

Tokom izvršenja jednog od navedenih krivičnih dela, za vreme policijske potere koju su za njim sprovodili policijski službenici grada Njujorka, N. K. je, bežeći vozilom, usmrtio jednog građanina u naselju Kvins (Queens), u Njujorku.

Međunarodna poternica Sjedinjenih Američkih Država za ovim licem postala je dostupna Nacionalnom centralnom birou Interpola Podgorica 18. novembra, nakon čega su usledile intenzivne operativne aktivnosti, provere i razmena podataka sa partnerskom službom, što je rezultiralo njegovim preciznim lociranjem u jednom objektu u Podgorici.

N. K. je tokom bekstva i skrivanja, u cilju prikrivanja svog identiteta i izbegavanja organa za sprovođenje zakona, koristio 29 različitih identiteta, pored svog pravog identiteta.

Lišenju slobode ovog lica prethodili su intenzivna saradnja i razmena operativnih podataka službenika NCB Interpola Podgorica – FAST tima za međunarodne ciljane potrage sa partnerskim službama za sprovođenje zakona Sjedinjenih Američkih Država, kao i sprovođenje operativno-taktičkih mera i radnji od strane službenika Uprave policije. Ove aktivnosti rezultirale su preciznim lociranjem i lišenjem slobode međunarodno traženog lica, čime je još jednom potvrđen kontinuitet uspešne saradnje, razmene obaveštajnih i operativnih informacija između Uprave policije Crne Gore i Federalnog istražnog biroa (FBI), koja omogućava blagovremeno lociranje i lišenje slobode najtraženijih begunaca sa FBI liste, saopštavanju iz MUP Crne Gore.

Sledi dalja komunikacija između pravosudnih organa Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država u cilju sprovođenja postupka izručenja ovog lica nadležnim pravosudnim organima Sjedinjenih Američkih Država.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO: Akcija novosadske policije: Zaplenjeno više od 3,8 kilograma marihuane