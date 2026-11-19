OTVORENA bilateralna pitanja između Crne Gore i Hrvatske ne bi trebalo da budu sredstvo uslovljavanja u završnoj fazi pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, poručio je šef crnogorskog pregovaračkog tima Bojan Božović u pismu državnoj sekretarki Ministarstva spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Andreji Metelko-Zgombić.

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On je istakao da Crna Gora ne može da prihvati jednostrano određivanje granice, ali da je spremna da u najkraćem roku pripremi nacrt sporazuma o razgraničenju na kopnu i moru, prenosi RTCG.

U pismu od 18. novembra, povodom javnih izjava hrvatskih zvaničnika i zaključaka nakon kontakata delegacija dve države, Božović je izrazio zabrinutost zbog povezivanja napretka Crne Gore u evropskim integracijama sa prihvatanjem hrvatskog predloga ugovora o kopnenoj granici.

- Crna Gora je svoju opredeljenost za članstvo u Evropskoj uniji potvrdila konkretnim rezultatima i doslednim ispunjavanjem preuzetih obaveza. Očekujemo da se njen napredak procenjuje isključivo na osnovu ostvarenih rezultata i utvrđenih evropskih kriterijuma - naveo je Božović.

Podsetio je da je Hrvatski sabor Deklaracijom o promovisanju evropskih vrednosti u jugoistočnoj Evropi, usvojenom 21. oktobra 2011. godine, zauzeo stav da otvorena bilateralna pitanja ne smeju da budu prepreka pristupanju država kandidata Evropskoj uniji, niti razlog za usporavanje tog procesa.

Prema njegovim rečima, Crna Gora očekuje da se ti principi dosledno primenjuju i u njenom slučaju.

Božović je naglasio da Crna Gora ne dovodi u pitanje načela Badinterova komisija, niti međunarodno pravo kao osnov za utvrđivanje državnih granica, ali da njihovo prihvatanje ne znači i saglasnost sa jednostranim određivanjem konkretne granične linije.

- Crna Gora ne može da prihvati rešenje koje nije rezultat pregovora i sporazuma dve države, niti može da se odrekne svojih pravnih pozicija. Pitanje granice mora biti rešeno na osnovu činjenica i međunarodnog prava, uz uvažavanje interesa obe države - istakao je Božović.

U tom cilju, kako je naveo, Crna Gora je spremna za intenzivan i konstruktivan bilateralni dijalog kako bi se došlo do obostrano prihvatljivog i trajnog rešenja.

- Crna Gora izražava spremnost da u najskorijem periodu pripremi i dostavi nacrt sporazuma o granici na kopnu i moru, koji će biti predmet daljeg usaglašavanja dve strane, uz uvažavanje interesa obe države - navodi se u pismu.

Foto: Tanjug/AP Photo/Virginia Mayo

Ukoliko dve države ne postignu dogovor, Božović smatra da bi odgovorno rešenje bilo zaključivanje sporazuma o zajedničkom iznošenju spora o razgraničenju na kopnu i moru pred obostrano prihvatljivom međunarodnom instancom.

Prema njegovoj oceni, takav pristup obezbedio bi pravnu sigurnost, ravnopravnost strana i trajnost rešenja.

- Istovremeno, otvoreno bilateralno pitanje ne bi trebalo da se koristi kao sredstvo uslovljavanja u završnoj fazi pristupnih pregovora. Takav pristup nije u skladu sa duhom evropske integracije, načelom dobrosusedskih odnosa ni principom jednakog tretmana država kandidata - poručio je Božović.

On je naglasio da su Crna Gora i Hrvatska prijateljske, susedne i savezničke države koje dele iste evropske i evroatlantske vrednosti, te da nesuglasice treba rešavati kroz međusobno poštovanje i očuvanje dobrosusedskih odnosa.

- Crna Gora želi da postane članica Evropske unije kao ravnopravna država, sa rešenim otvorenim pitanjima, ali ne po cenu odricanja od legitimnih pravnih pozicija. Uvereni smo da je takav pristup u interesu obe države i evropske budućnosti regiona - zaključio je Božović.

(Telegraf)

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