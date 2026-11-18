U CRNOJ Gori se nivo nasilnog ekstremizma i terorizma trenutno smatra niskim, ali postoje brojne pretnje i bezbednosni izazovi s kojima država i društvo moraju da se izbore u narednom periodu.

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To piše podgorički Dan pozivajući se na Strategiju prevencije i suzbijanja terorizma, radikalizacije i nasilnog ekstremizma za period 2026–2031, sa Akcionim planom za 2026–2027. godinu, koju je Vlada Crne Gore objavila na svom sajtu

Među najvećim pretnjama su povratnici sa stranih ratišta, desničari, etnonacionalističke grupe, džihadistički ekstremisti i samoradikalizovani pojedinci.

-Do danas u zemlji nisu zabeleženi teroristički napadi motivisani religijom ili globalnim ideologijama. Primećuje se da se procesi radikalizacije sve više odvijaju onlajn, putem društvenih mreža i aplikacija za enkriptovanu komunikaciju, što predstavlja poseban izazov u identifikaciji i prevenciji nasilnog ekstremizma. Pored toga, Crna Gora je izložena potencijalnim pretnjama povezanim sa povratnicima sa stranih ratišta, kao i sa samoradikalizovanim pojedincima koji mogu planirati ili izvršiti izolovane terorističke akte bez većih logističkih priprema", navodi se u dokumentu i dodaje:

“U poslednjem periodu prisutne su i etnonacionalističke aktivnosti desničarskih grupa, usmerene ka polarizaciji društva i generisanju mržnje prema drugim etničkim zajednicama, što, iako do sada nije rezultiralo ozbiljnim incidentima, predstavlja potencijalni izvor društvene napetosti".

Ističu da je Crna Gora u prethodnom periodu uspostavila pravni i institucionalni okvir za suzbijanje terorizma i nasilnog ekstremizma, u skladu sa međunarodnim standardima i obavezama.

-Prevencija i suzbijanje nasilnog ekstremizma predstavljaju nacionalni prioritet, iako je trenutni nivo pretnje ocenjen kao nizak. Aktivnosti su prvenstveno usmjerene na džihadistički ekstremizam, ali se posvećuje pažnja i desničarskom, etnonacionalističkom i drugim oblicima nasilnog ekstremizma, piše, između ostalog, u strategiji.

Navodi se da u Crnoj Gori egzistira nekoliko radikalnih grupa podeljenih u više frakcija, koje se nalaze na različitim nivoima radikalizacije. Uočava se i međunarodna komponenta u aktivnostima pripadnika ovih grupa i njihova fokusiranost na pokušaje širenja radikalnih ideologija prevashodno na mlađu populaciju, kao i slučajevi radikalizacije među zajednicama u dijaspori i ranjivim zajednicama.

-Regionalno povezivanje ovih radikalnih grupa iste ideološke profilacije se ogleda kroz međusobne posete, povremene boravke radikalnih verskih propovednika iz regiona i zapadnoevropske dijaspore, formiranje lokalnih i regionalnih grupa na aplikacijama za enkriptovanu komunikaciju, deljenje propagandnog materijala i sl, ističe se u dokumentu i ukazuje:

-Radikalni verski propovednici, od kojih su neki nakon izdržane kazne već na slobodi, imaju dominantni uticaj na selafijsku scenu u Crnoj Gori. Kako u Crnoj Gori nema istaknutih lokalnih propovednika, radikalne strukture se, u zavisnosti od ideološke orijentacije, oslanjaju na propovednike iz država regiona.

Kada je reč o povezanosti sa međunarodnim terorističkim organizacijama, kako se navodi, u Siriju je iz Crne Gore otputovalo ukupno 26 crnogorskih državljana.

-Od tog broja, njih 23 je bilo punoletno (18 muškaraca i 5 žena), dok su tri lica bila deca. U Siriji je rođeno još 5 dece, čiji su roditelji ili jedan od roditelja, crnogorski državljani. Od ukupnog broja crnogorskih državljana koji su putovali u Siriju, u Crnu Goru se vratilo 10 crnogorskih državljana, od kojih je njih devet punoletno (osam muškaraca i jedna žena), a jedno je dete. Svi crnogorski državljani koji su se u Siriji zadržali nakon osnivanja terorističke organizacije ISIL (početak 2014. godine), podržavali su ili su se borili na strani ove terorističke organizacije, navodi se u strategiji

Dodaje se da se veruje da se na području Sirije i dalje nalazi sedam crnogorskih državljana – tri muškarca (za dvojicu postoje neprovereni podaci da su poginuli) i četiri žene, kao i dvoje maloletne dece, koja su sa roditeljima otputovala u Siriju, kao i pet maloletne dece koja su rođena nakon dolaska njihovih roditelja u tu zemlju.

-Takođe se veruje da je u Siriji poginulo šest crnogorskih državljana, dok je jedan crnogorski državljanin, koji je prethodno uhapšen u Turskoj i pravosnažno osuđen na zatvorsku kaznu zbog povezanosti sa ISIL, preminuo u zatvoru i sahranjen u Crnoj Gori, ističe se u strategiji.

Indikativno je, prenosi Dan, da se u dokumentu ne pominje odlazak crnogorskih državljana na ratište u Ukrajini.

(Tanjug)

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