FRANCUZI danas protestuju po jedanaesti put u roku kraćem od dva meseca, što je izazvalo značajan zamor među snagama reda.

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Jedan od policijskih sindikata upozorio je na veliki talas iscrpljenosti i nezadovoljstva među pripadnicima snaga reda, koji nedeljama obezbeđuju demonstracije i intervenišu tokom sukoba.

Stotine pripadnika specijalnih policijskih jedinica nisu danas bile u stanju da stupe na dužnost, već su zatražile lekarski pregled.

Posebno je upečatljiv slučaj elitne jedinice CRS 8, specijalizovane za brzo intervenisanje u kriznim situacijama. Sto odsto njenih pripadnika zatražilo je odlazak kod lekara! Jedinica zbog toga nije mogla da bude angažovana.

Jedan od policajaca objasnio je da su tokom četiri prethodna protesta u Parizu satima stajali na istom mestu, umesto da obavljaju zadatke za koje su obučeni.

Ministar unutrašnjih poslova Loran Ninjez prethodno je upozorio policiju i žandarmeriju da "ne spuštaju gard", zbog mogućnosti novih nasilnih sukoba i uništavanja imovine. Naložio je pojačane kontrole pirotehničkih sredstava, čija je prodaja i upotreba zabranjena posebnom uredbom.