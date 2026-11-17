SVI POLICAJCI NA BOLOVANJU! Čitava jedinica specijalaca u Francuskoj zatražila lekarsku pomoć zbog iscrpljenosti u protestima
FRANCUZI danas protestuju po jedanaesti put u roku kraćem od dva meseca, što je izazvalo značajan zamor među snagama reda.
Jedan od policijskih sindikata upozorio je na veliki talas iscrpljenosti i nezadovoljstva među pripadnicima snaga reda, koji nedeljama obezbeđuju demonstracije i intervenišu tokom sukoba.
Stotine pripadnika specijalnih policijskih jedinica nisu danas bile u stanju da stupe na dužnost, već su zatražile lekarski pregled.
Posebno je upečatljiv slučaj elitne jedinice CRS 8, specijalizovane za brzo intervenisanje u kriznim situacijama. Sto odsto njenih pripadnika zatražilo je odlazak kod lekara! Jedinica zbog toga nije mogla da bude angažovana.
Jedan od policajaca objasnio je da su tokom četiri prethodna protesta u Parizu satima stajali na istom mestu, umesto da obavljaju zadatke za koje su obučeni.
Ministar unutrašnjih poslova Loran Ninjez prethodno je upozorio policiju i žandarmeriju da "ne spuštaju gard", zbog mogućnosti novih nasilnih sukoba i uništavanja imovine. Naložio je pojačane kontrole pirotehničkih sredstava, čija je prodaja i upotreba zabranjena posebnom uredbom.
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